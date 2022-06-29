На тлі російсько-української війни засновник компанії з виробництва штучних супутників Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі.

Про це повідомив голова Гостомельської ОВА Тарас Думенко у Telegram.

З початку повномасштабної агресії РФ Річард Бренсон постійно виступав на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.

У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП “Антонов” можливостями його відновлення. У ОВА разом з представниками “Укроборонпрому” та ДП “Антонов” розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища.

Попередньо про візит знаменитості до України не оголошували.