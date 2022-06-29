Про це повідомив голова Гостомельської ОВА Тарас Думенко у Telegram.
З початку повномасштабної агресії РФ Річард Бренсон постійно виступав на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.
У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП “Антонов” можливостями його відновлення. У ОВА разом з представниками “Укроборонпрому” та ДП “Антонов” розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища.
Попередньо про візит знаменитості до України не оголошували.
- Нагадаємо, що коли наприкінці лютого російські війська наближалися до Гостомеля, міський голова Юрій Прилипко закликав місцевих жителів піклуватися один про одного. “Я тут з вами. Ми повинні чинити опір”, – сказав він у відеозверненні. “Зброя йде. Ідуть наші солдати. Ми це подолаємо. Нам просто потрібно зберігати спокій і захищати людей навколо нас. Дякую!”
- 26 травня прем’єр-міністерка Фінляндії, голова Соціал-демократичної партії Санна Марін прибула з візитом до України та відвідала міста Ірпінь і Бучу Київської області.
- У Київській області міста Буча, Ірпінь, Гостомель та селище Бородянка були в окупації від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Остання знаходиться поодаль Києва та сильно постраждала через бойові дії. Наразі селище поступово повертається до життя.
- Гостомель, що на Київщині, був під російською окупацією більше ніж місяць. Нині місто потроху повертається до звичного життя, як це відбувається – дивіться у фоторепортажі #Букв.