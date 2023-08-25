На 49-й день народження видатного поета та музиканта привітали зі сцени Жовтневого Палацу Святослав Вакарчук, “Брати Гадюкіни”, “Мертвий півень”, Саша Кольцова, Мар’яна Садовська, Олег Каданов, Сестри Тельнюк, Христина Соловій, Уляна Горбачевська. Ведучим концерту став актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. Цей унікальний концерт був презентацією арт-буку “ПТАХ” – спільного проєкту Сергія Жадана і культурної платформи “Ковчег “Україна”. В основі артбуку – вірші Сергія Жадана, що стали піснями. Адже поезія Жадана надихнула багатьох українських музикантів на створення пісень – крім Святослава Вакарчука та інших учасників концерту, це – Тарас Чубай, Іван Леньо і гурт Kozak System, ТНМК, ДахаБраха, Dakh Daughters, білоруський гурт Bruttо та багато інших. Усі музичні композиції можна прослухати за QR-кодами у книзі. І книга, і концерт – є благодійним проєктом. На концерті було зібрано понад 1000000 грн. Весь прибуток буде направлено на підтримку ЗСУ. Раніше на 2-х концертах у Львові було також зібрано 1000000 грн.

В МЦКМ “Жовтневий палац” яскраво відсвяткували день народження Сергія Жадана презентацією проєкту “Птах. Вірші, що стали піснями” за участі друзів артиста, що виконали пісні на вірші Жадана.

Сюжет про концерт телеканалу Еспресо

Сюжет про концерт 5 телеканалу

“Фактично, всі вірші “Птаха” – це тексти пісень, – розповідає Сергій, – і коли книжка вийшла, ми з видавцями подумали, що краще за все було б презентувати її як концерт: запросити артистів, які співають ці тексти. Концерт називається “Сергій Жадан і друзі”. Для мене це справді не просто музиканти, а в першу чергу друзі. Я дуже тішуся, що маю можливість жити в один час і в одному просторі з цими людьми. Я їх дуже люблю”.

При створенні артбуку було використано багато спецефектів – висічка, рисовий папір, копірка, калька та дзеркальна фольга, яка є головною метафорою цього видання. “Книжки треба видавати дорого. Адже дешево видана книжка – це неповага до читача і до духів літератури, – додав Сергій Жадан. – Книжки мають видаватися красиво і тішити око й руки тих, хто їх читає. Крім того, цей артбук має дві мети: естетичну та благодійну. Всі кошти від його продажу підуть на підтримку ЗСУ, ними ми зможемо закривати запити, які безперервно надходять”.

Ярина Винницька, співзасновниця культурної платформи «Ковчег Україна» і організаторка концерту, розповіла, що прем’єра проєкту “Птах” повинна була відбуватися ще два роки тому, але завадила війна: “Ми мали на меті зробити прем’єру цього концерту у Маріуполі, у прифронтовій зоні, тому що Сергій всі роки війни активно підтримував фронт і прифронтові міста. Війна внесла свої корективи. Тому ми почали з Кракова, перший приліт “Птаха” відбувся там. Потім Львів. Тепер – Київ. І маємо плани полетіти до Харкова. Сьогодні ж був тріумфальний концерт, який дійсно відповідав своїй назві – “Жадан і друзі”. На сцені, у залі і за лаштунками панувало якесь щемке піднесення, атмосфера теплого сімейного свята, братства, великої родини. Для цього ми й організовували цей концерт – не для розваги, не аби відволіктися від важких тем війни, а щоб відчути, що ми “разом і до кінця”, що нас багато, що українська культура – жива, пульсує, і це те, за що ми, власне, і воюємо”.

Затримка на годину через повітряну тривогу не завадила гостям заповнити повну концертну залу у Києві та з ентузіазмом зустріти артистів оплесками. Відкрив концерт джазовий контрабасист світового рівня Марк Токар, відомий своїми феєричними імпровізаціями. Уляна Горбачевська співала “А зараз я розповім тобі” з поетичного циклу “Життя Марії”, Мар’яна Садовська – “Магдалину”.

Сестри Тельнюк заспівали свій відомий хіт на слова Сергія Жадана “Сніг” і вперше представили зі сцени пісню “Хай це буде спів”. Леся Тельнюк прокоментувала прем’єру: “Ми вважаємо, що ця пісня дуже актуальна нині. Сергій відчув в ній дуже тонкі грані переживань трагічних моментів і разом з цим зміг віднайти в них радість, оптимізм, надію на майбутнє”. Галя Тельнюк доповнила: “Це пісня, що має звучати в голові кожного. Це те, що нас пробудить в перший день після нашої перемоги. Про війну є багато пісень, а ця пісня про перемогу, хоч там немає жодного слова про перемогу. Але вона про той стан, який ми відчуємо в перший день, одразу коли ми зрозуміємо, що перемогли”.

Сам Сергій з друзями з гуртів “Лінія Маннергейма” і “Жадан і Собаки” Олегом Кадановим і Євгеном Турчиновим виконав улюблені хіти “Де твоя лінія?”, “Хороший бізнес”, “Вони навіть можуть жити” і ліричну “Ріку”, під час якої весь зал запалив ліхтарики. Разом з “Мертвим півнем” Жадан також заспівав старий хіт “Переваги окупаційного режиму”.

Святослав Вакарчук, давній друг поета і фронтмен гурту “Океан Ельзи”, з яким вони неодноразово брали участь у фронтових концертах, заспівав пісню “Країна дітей”, яку він написав на вірш Сергія Жадана і вперше виконав у 2021 разом із реперкою Alyona Alyona до Дня захисту дітей. Це одна з двох пісень з репертуару “Океану Ельзи” не на слова Святослава. Зі сцени Вакарчук розповів пронизливу історію, як Сергій рятував його від протипіхотної міни: “Я хотів привітати свого друга Сергія з днем народження. Останній раз, коли ми зустрічали мій день народження, Сергій стояв і пильнував, щоб я випадково не став на протипіхотну міну, яка в цей момент була за метр від моєї ноги. І це не жарт. Це правда. Це було на Салтівці в Харкові. Ми завітали до харківської територіальної 127-ї бригади. Ми розмовляли, а потім я вирішив поспівати. Сергій був з нами. І тут якийсь момент нам кажуть: «Тільки обережно (а я вже з гітарою стою) тут міна, вона нерозірвана. Ми тільки самі її побачили». Сергій, я пам’ятаю, взяв якийсь плафон, його так акуратно поставив наверх. Щоб ніби зробити його безпечнішим. Але насправді від того, я ще більше на неї звертав увагу. Після такого стосунки залишаються близькими надовго”.

Ахтем Сеітаблаєв зазначив зі сцени, що йому, як режисеру, дуже пощастило, що і Святослав Вакарчук свого часу дозволив йому використати свою пісню “Мить” саундтреком до фільму “Кіборги. І тепер пісню Жадана “Правда” можна почути в його нещодавній прем’єрі “Мирний-21”.

Ще одним форс-мажором, крім повітряної тривоги, стало те, що гурт Kozak System не встиг на концерт, повертаючись з туру за океаном. Музикантів затримали на кордоні з Польщею. Але “козаки” записали відеопривітання з польського кордону, яке побачили й почули в Жовтневому палаці під час концерту.

Саша Кольцова, фронтвумен гурту “Крихітка”, заспівала пісню “Колискова” в дуеті з Сергієм Жаданом. Ця пісня була записана кілька років тому для фонду “Повернись живим”, але наживо артисти заспівали її вперше. Також Саша підтвердила ведучому концерту, Ахтему Сеітаблаєву, що вона дійсно подарувала імениннику зуб акули. Це стало приводом для жартів, чи це зуб тієї самої акули та, що українська культура, – зубата.

Христина Соловій виконала разом з “Мертвим півнем” “Я помру від застуди” та заспівала романтичну пісню “Серце” в дуеті з Жаданом і щиро привітала Сергія з Днем народження зі сцени.

Особливою подією стала участь в проєкті легенди українського рок-н-ролу “Братів Гадюкіних”. Вони виконували тільки свої пісні, бо за словами Жадана, “він ще не доріс до рівня, щоб його вірші зачитували самі Гадюкіни”, але під вайб пісень “Наркомани на городі” та “Файне місто Тернопіль” 90% залу покинули затишні крісла та кинулись танцювати. “Брати Гадюкіни” зазначили, що їм дуже подобається працювати з Сергієм, що вони виконають на концерті пісні саме в варіанті Жадана, і що в нього правильна енергетика. Публіка ж продовжила танцювати до завершення концерту під кульмінаційний запальний виступ всіх учасників концерту. Всі присутні на сцені та в залі заспівали Жадану – “Многая літа, Сергію!”.

Сергій Жадан поділився враженнями від вечора: “Останні років 10 я святкую свій день народження на сцені – у музичних турах чи літературних читаннях. Але на цей раз все було дуже по-особливому і винятково. По-перше, стільки моїх друзів, дорогих мені людей зібралось разом на одній сцені. По-друге, концерт був ідеальним по звуку, світлу, підбору пісень. Але іноді так буває, що все ідеально за формою, але чогось бракує. А цей концерт мав те особливе внутрішнє світло, він світився зсередини. Напевно, це була любов”.

Фото: Олександр Зубко і Юрій Верес

Придбати книгу можна за посиланням

https://shop.kovcheh.ua/zhadan-ptakh/