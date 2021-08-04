Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну, обраному від “Слуги народу”, про підозру в отриманні 1,05 млн гривень хабаря.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ і САП.

Як зазначили в НАБУ, дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (“Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди”).

Наразі розв’язується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За версією слідства, на початку 2021 року Товмасян у змові зі своїм заступником вимагав та отримав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн. За цю суму вони зобов’язувалися залишити на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська облрада.

Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали зазначену суму коштів чотирма траншами, зокрема за посередництва спільника адвоката.

Водночас голова фракції “Слуга народу” в облраді Ігор Захарченко заявив, що ініціював позачергове засідання, на якому розглянуть питання виключення Товмасяна і скликання позачергової сесії Харківської облради.