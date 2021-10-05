Так звана “Юнармія” Росії залучила до своїх заходів щонайменше десять тисяч дітей, а кількість кадетських класів, де займаються суто військовою підготовкою дітей в окупованому Криму, суттєво збільшилась.

Про це в коментарі Qirim.News повідомила координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Ольга Скрипник заявила, що “Юнармія” представлена майже в усіх школах і є однією з основних організацій, що залучає дітей до мілітаризованої освіти та пропаганди війни. Наразі цифра залучених через різні заходи лише “Юнармії” “наближається щонайменше до десяти тисяч дітей”.

Також суттєво збільшилась кількість кадетських класів, де займаються суто військовою підготовкою дітей в окупованому Криму: наразі їх більше ста.

За її словами, мілітаризацією дітей займаються й просто у навчальних закладах, оскільки освіта в окупованому Криму пободувана так, щоб пропагандувати службу в армії, культ війни, паплюжити історичні фактів та дезінформувати дітей.

Вона наголошує, що ключову роль в цьому відіграє Міноборони Росії, як доказ – відповідний указ відомства.

“Ми знайшли конкретний наказ Міністерства оборони, здається, №210, де чітко сказано, що в школах, в тому числі Криму, мають проводитися якраз заходи, по суті, на виконання замовлення міністерства оборони. Тобто не міністерства освіти, а міністерства оборони, і це якраз підтверджує той факт, що шкільна освіта насправді використовується для мілітаристських цілей РФ”, – наголосила Скрипник.

Експертка повідомила, що дії “Юнармії” активно розповсюджуються на спеціальні заклади, де діти не мають жодної альтернативи мілітаризації. Йдеться про заклади, де перебувають діти, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування.

“Якщо дитина в школі отримує якусь пропаганду і вона може хоча б прийти до родини та отримати альтернативну точку зору, або хоч якийсь захист від родини. То якщо ми говоримо про інтернати, дитячі будинки закритого типу, у цих дітей немає альтернативи, вони повністю під впливом адміністрацій. І якщо адміністрація закладу, по суті, заводить туди “Юнармію”, то ми розуміємо, що ці діти позбавлені можливості обрати собі якийсь інший шлях, окрім того, щоб бути, як говориться, “гарматним м’ясом”, яке хоче з них зробити Російська Федерація, – наголосила координаторка Кримської правозахисної групи.

Що відомо про “Юнармію”?

“Юнармія” – так звана молодіжна військова організація, що підтримується і фінансується урядом Росії через Міністерства оборони Росії. В “Юнармії” запевняють, що діяльність руху спрямована на “виховання доброти, любові до Батьківщини та культури”.

“Юнармію” створили ще у 2016 році, однак свідоцтво про реєстрацію організація отримала 3 серпня 2019 року.

Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу запевнив, що “Юнармія” стане “наймобільнішою, найбільшою і найефективнішою дитячо-юнацькою військово-патріотичною організацією країни”.