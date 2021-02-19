Двоє з трьох міліціонерів, причетних до ввезення в Україну російських гуманітарних спецзасобів для розгону масових протестів на Майдані, досі працюють у правоохоронних органах.

Про це у коментарі журналісту #Букв під час пресконференції в Офісі генерального прокурора повідомив прокурор Олексій Донський.

“Розслідування щодо цього злочину наразі призупинене через виконання міжнародно-правового доручення, яке стосується важливих для розслідування речей. Ми (прокуратура, – ред.) зверталися до суду з проханням відсторонити цих працівників правоохоронних органів від займаних посад. Однак суди не стали на наш бік. Натомість вони стали на бік підозрюваних”, – заявив Донський.

Нагадаємо, що йдеться про трьох працівників міліції Анатолія Серединського, Ігоря Бабича та Сергія Поготова. Донський під час пресконференції уточнив, що станом на 2021 рік у поліції продовжують працювати пан Бабич та пан Серединський.

Серединського та Бабича підозрюють у причетності до розробки постанов Кабміну про надання дозволу на використання спецзасобів (зокрема гранат) російського виробництва проти учасників мирних акцій у лютому 2014 року.

Водночас Поготов писав рапорти на отримання гранат, які потім правоохоронці застосовували проти учасників Революції Гідності.

Слідство встановило, що в Україну було ввезено з російського Чкалова понад 6020 одиниць гранат. Мова йде про світло-шумові гранати подразливої дії, ручні аерозольні гранати, ручні подразливі гранати підвищеної потужності та димові гранати.

Важливо, що ці спецзасоби не були сертифіковані МОЗ України, тому їхня дії на здоров’я людини не досліджена. Ці засоби почали активно використовувати проти активістів Майдану з 18 лютого 2014 року. Це призвело до збільшення кількості травмованих протестувальників.

Пізніше ГПУ отримала свідчення командирів спецпідрозділів, які вказують на участь екскерівника департаменту громадської безпеки МВС Володимира Гриняка і начальника відділу цього департаменту Анатолія Серединського в координації штурму Майдану.