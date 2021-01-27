Кіпрсько-російський бізнесмен-мільярдер, співвласник аеропорту Шереметьєво Олександр Пономаренко, якого опозиціонер Олексій Навальний назвав офіційним власником "палацу Путіна" під Геленджиком, запевняє, що вже 4 роки не має відношення до об'єкта.

Про це повідомляє “Forbes Росія” з посиланням на пресслужбу аеропорту Шереметьєво.

Як відомо, 19 січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією” опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі. Йдеться про захищений об’єкт вартістю понад 1,3 млрд доларів, який нібито побудували “друзі президента”.

У розслідуванні йдеться, що власником палацу є Пономаренко, який придбав об’єкти для відвернення уваги. Сам Пономаренко у 2011 розповів виданню “Коммерсант” про придбання об’єкта, який тоді вже отримав назву “Палац Путіна”, через кіпрську компанію за близько 350 млн доларів. Придбання об’єкта він пояснював бізнес-інтересами щодо нерухомості.

Однак у Навального стверджували, що сума угоди насправді була в рази меншою: 350 тисяч доларів, що натякає на фіктивність угоди.

ФБК також заявляє, що Пономаренко — давній партнер братів Ротенбергів, бізнесменів та близьких соратників Путіна з дзюдоїстських кіл.

У Шереметьєво, раду директорів якого очолює Пономаренко, запевняють, що бізнесмен не має відношення до проєкту: він вийшов з нього у 2016 році.

На уточнювальні запитання у пресслужбі відповіли, що Пономаренко продав за неназвану суму компанії, через які угоду було оформлено.

Сам Пономаренко поки не коментував цю інформацію.