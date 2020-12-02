Верховна Рада України подовжила на пів року роботу Тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка була створена для перевірки заяв колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідний проєкт постанови №4263 підтримали 306 народних депутатів.

Йдеться про ТСК “з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України”.

Підставою для створення ТСК стали оприлюднені в ЗМІ заяви Ігоря Уманського про те, що через схеми з ПДВ держбюджет втрачає близько 5 млрд гривень щомісяця. Йдеться про махінації в податковій і на митниці.

Як повідомив, виступаючи з парламентської трибуни, голова ТСК Іван Крулько, комісією було встановлено, що найбільш поширеною схемою ухиляння від сплати ПДВ є формування “фіктивного” податкового кредиту, який отримав назву “скрутка”.

Джерелом виникнення такого “фіктивного” податкового кредиту є реалізація товару за готівку без будь-якого обліку з подальшим продажем документів на цей же товар замовнику податкового кредиту.

“Обсяги “скруток” ПДВ становили близько 2,5 млрд грн щомісяця. Загалом за період діяльності Державної фіскальної служби України та Державної податкової служби за січень 2019-го – березень 2020 рр. суб’єктами господарювання було сформовано і використано фіктивний ПДВ в розмірі не менше 28,686 млрд грн”, – наголосив Крулько.

Він уточнив, що покупці товару з фіктивним ПДВ “могли іноді й не знати про його фіктивну природу”.

Згідно з попереднім звітом, наведені суми не є остаточними – це лише втрати від однієї операції, “скрутки”. Якщо ж розрахувати весь схемний потік податку на додану вартість на кожній ланці проходження, то “сума буде значно більшою”.

У звіті зазначено, що в середньому на місяць у таких операціях беруть участь від 100 до 250 платників податків.

Також були встановлені територіальні органи Державної податкової служби, на обліку яких міститься найбільша кількість таких платників – це ГУ ДПС у Львівській, Київській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській областях та в Києві.

Крім того, слідча комісія виявила схему неповернення валютної виторгу суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні експорту. Встановлено, що через цю схему протягом 2019 року було експортовано продукції на суму 7,9 млрд грн. Умовні втрати з податку на прибуток склали 1,4 млрд грн.

У I кварталі 2020 року було експортовано продукції на суму 1,6 млрд грн (умовні втрати з податку на прибуток склали 294 млн грн). Зазначено, що така проблема виникла через недосконале законодавство.

“Тимчасовою слідчою комісією встановлено, що державний бюджет України на 2019 рік та держбюджет України на 2020 рік (з січня по квітень 2020 року) не було виконано в повному обсязі через недоліки в адмініструванні податків, зборів та митних платежів Державною фіскальною службою, Державною податковою службою та Державною митною службою, а також існування схем зі штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, недостатність дій із запобігання та протидії контрабанді та зменшення показників митних платежів”, – наголошується в звіті.

ТСК також встановила “численні факти неналежного виконання посадових обов’язків або службового недбальства посадових осіб Державної фіскальної служби України та Державної податкової служби України”.

Після презентації попереднього звіту, Верховна Рада вирішила продовжити роботу ТСК на пів року, оскільки розпочата робота ще не завершена. Зокрема необхідно проаналізувати діяльність Державної податкової служби та Державної митної служби з квітня по грудень 2020 року.

Попередній звіт ТСК було взято до відома.