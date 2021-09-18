Суд присяжних в Каліфорнії визнав американського спадкоємця імперії нерухомості Роберта Дерста винним у вбивстві своєї кращої подруги Сьюзен Берман в 2000 році.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Присяжні, серед яких були дев’ять жінок і троє чоловіків радилися сім з половиною годин протягом трьох днів, щоб винести рішення у цій справі.

78-річному мільйонерові загрожує довічне ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Суддя повинен винести остаточний вирок 18 жовтня.

Дерст був заарештований у березні 2015 року за підозрою у вбивстві Берман, яка була знайдена з простреленою головою в своєму будинку. Тоді поліцейські збиралися допитати її в зв’язку зі справою про зникнення дружини підприємця Кетлін. Дружина Дерста зникла при загадкових обставинах в 1982 році і пізніше була визнана померлою.

Головний прокурор у справі Джон Левін на останньому засіданні назвав Дерста “самозакоханим психопатом”, який вбив подругу, щоб приховати зникнення дружини.

Примітно, що Дерст випадково зізнався у вбивстві подруги під час зйомок документального фільму “Прокляття: життя і смерті Роберта Дерста”, який випустила компанія HBO.

“Ну ось і все. Тебе спіймали. Що я зробив? Вбив їх всіх”, – сказав він, коли відійшов у ванну кімнату, забувши зняти себе мікрофон.