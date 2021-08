Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

В неділю в штаті Луїзіана без електроенергії залишалось більше мільйона жителів. Світла немає й досі. Можливо, електроенергії не буде ще три тижні.

В електрокомпанії Entergy повідомили, що урагану “Іда” присвоєно четверту категорію. Через негоду було зруйновано опори передач та електроживлення. Було пошкоджено вісім високовольтних ліній, і в одному випадку провід і дроти передавальної вежі впали в річку Міссісіпі.

Аби дати повну оцінку збиткам після урагану, потрібно кілька днів.

“Ми працюємо настільки швидко, наскільки це можливо, але відновлення електроенергії залежить від завданої шкоди… Ми всі повинні бути готові до того, що відновлення займе деякий час”, – прокоментувала президент Entergy Нового Орлеана Діана Родрігес. Вона додала, що майже мільйон їх користувачів без світла.

Роботи над відновленням електропостачання вже розпочалися. В компанії сподіваються, що 90% споживачів, які зараз без світла, зможуть отримати електроенергію раніше, ніж за три тижні.

Електрична компанія Cleco також повідомила, що майже 98 700 її клієнтів у Луїзіані залишилися без електроенергії, включаючи кілька лікарень.

У сусідньому штаті, Міссісіпі, без електроенергії залишається понад мільйон людей.

Окрім цього, в штаті через ураган загинули дві людини. Ще десять осіб отримали поранення. Через обвал дороги в штаті сім автомобілів, один за одним, впали у діру, що утворилася. Через те, що був сильний дощ, події їхали й не бачили, що перед ними зникла дорога. всі автомобілі потім вдалося витягнути. Ніхто з водіїв не загинув.

