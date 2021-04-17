Попри строгу заборону влади, мільйони індусів продовжують купатися в річці Ганг, яку вважають священною. Купання - один з обов'язкових атрибутів святкування фестивалю Кумбха Мела. Водночас в країні критична ситуація з розповсюдження коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

Влада штату Уттаракханд, де знаходиться місто Харидвар, просить місцевих жителів приходити до річки тільки в захисних масках та дотримуватися соціального дистанціювання. Однак, рекомендації залишаються тільки на папері. Щодня в місті фіксують нові рекорди щодо кількості нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. В четвер в Індії, вперше з початку пандемії, повідомили про 200 тисяч нових випадків зараження.

Після таких повідомлень деякі релігійні лідери почали просити своїх послідовників відмовитися від участі в фестивалі та не йти купатися до Гангу.

Частково, на таке рішення вплинув той факт, що Свамі Капіл Дев, лідер відомої індуїстської громади, помер внаслідок зараження COVID-19. Невідомо, скільки паломників заразилися коронавірусом. Точно підтверджено, зо 1600 осіб захворіли саме після участі в фестивалі та купання в річці Ганг. Проте, проблема полягає в тому, що їдучи додому, ті, хто купалися в Ганзі, можливо вже інфіковані коронавірусом та можуть заразити своїх рідних.

За словами тих, хто вже купалися в Ганзі, ніхто з паломників не думає про захисну маску чи соціальне дистанціювання. Навпаки, тисячі людей вечорами сидять поряд на березі річки та моляться. Всі без масок, а дистанція між ними – “щока до щоки”. Дехто з паломників каже, що не носить маску, бо надіється на милість та захист від Бога.

До того ж в Індії скоро вибори. Деякі релігійні лідери вважають, що якщо забороняють купатися в Ганзі та брати участь в фестивалі, то слід заборонити й проведення передвиборчих мітингів. Крім цього, вони вимагають зачинити магазини.

На сьогодні в Індії зафіксовано 14 мільйонів випадків зараження коронавірусом. 174 тисячі людей померли внаслідок зараження коронавірусом.