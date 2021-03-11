Ємен неодноразово був на межі голоду за шість років війни. Тепер ситуація знову погіршилася через блокаду поставок палива Саудівською Аравією.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Згідно з аналізом, проведеним Інтегрованою класифікацією фаз продовольчої безпеки (IPC), близько 47 000 осіб в Ємені, ймовірно, будуть жити в “катастрофічному” положенні та голодувати. Аналіз показує, що ще 16 мільйонів людей живуть або в “кризових”, або в “надзвичайних” умовах продовольчої безпеки. Це більш ніж половина населення Ємену.

Голод в Ємені

Наприкінці 2020 року близько 16 500 осіб з п’яти районів північного Ємену перейшли в категорію “катастрофа/голод” – найгірший рівень продовольчої безпеки.

Це число швидко зростає, оскільки північ бореться з гострою нестачею палива і виснаженням продовольчої допомоги. За прогнозами, до кінця червня близько 47 000 осіб опиняться в категорії тих, що голодують.

Ця ситуація в основному є результатом скорочення фінансування, яке негативно позначилося на діяльності, наприклад, Світової продовольчої програми. Зараз вона щосили намагається задовольнити основні потреби мільйонів єменців – особливо на півночі країни.

Але це також ускладнюється паливною кризою, яка щодня наростає. Персонал лікарні в Абсі каже, що їм доведеться закритися менш ніж через три тижні, якщо вони не отримають більше фінансування і палива для підтримки роботи своїх генераторів. Така ж історія на всій півночі країни.

“Якби паливо було легко доступне на ринку, до нас надходило би більше хворих. Зараз пацієнти часто залишаються вдома через те, що просто не мають можливості дістатися лікарні. В результаті діти просто помирають у своїх будинках”, – сказав доктор Осман Салах.

Тяжка блокада

Паливо зазвичай надходить на північ країни через порт Ходейда, де у кращі часи зазвичай кипить економічна активність.

Навіть під час громадянської війни, що триває і зараз, в Ємені він був живими воротами в конкурентну економіку. Також через нього надходила їжа та інша допомога, на яку розраховують єменці.

Але тепер порт не діє. Сотні вантажівок з продовольчою допомогою стоять в черзі, що розтягнулася на багато кілометрів. У порту пустує кавернозний резервуар, в якому зазвичай зберігається близько 2500 метричних тонн нафти.

За словами хуситів, військові кораблі Саудівської Аравії не допускали до швартування нафтові танкери в Ходейди з початку року, що підтверджується Всесвітньою продовольчою програмою. Це позбавляє північ Ємену життєво важливого палива.

З 2015 року Саудівська Аравія військово підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, який на даний час діє у вигнанні з Ер-Ріяда.

Саудівські суди, що патрулюють води Ходейди, контролюють, які торгові судна можуть швартуватися і спускати свій вантаж на землю.

Деякі товари проходять через порт, але немає палива для їх доставлення в країну.

У розпорядженні CNN виявилися документи з портового журналу, які показують, що 14 судів отримали дозвіл від органу перевірки та інспекції ООН на перевезення палива до Ємену. Сайт відстеження MarineTraffic.com показує, що ці судна зараз знаходяться в Червоному морі між кордоном Саудівської Аравії, Ємену та Еритреї, не маючи можливості вивантажити паливо.

Представники хуситів повідомили CNN, що компанії, які володіють судами, штрафують їх на мільйони доларів, поки вони не можуть пришвартуватися.

Майже три роки тому Рада Безпеки ООН ввела кримінальну відповідальність за “умисне використання голодування серед цивільного населення як метод ведення війни” і зажадав зберегти доступ до припасів, включаючи воду і паливо, в північному Ємені.

Уряд Саудівської Аравії не відповів на прохання CNN прокоментувати нову паливну блокаду і питання про те, чи може блокування подачі палива являти собою метод ведення війни.

Всесвітня організація охорони здоров’я, яка забезпечує критично важливе фінансування лікарень і клінік, заявляє, що у неї взагалі не залишилося коштів на забезпечення паливом для надання своїх послуг по всьому Ємену.

“З березня 2021 року ВООЗ повинна буде припинити роздачу палива 206 закладам по всій країні, понад 60 відсотків – це лікарні. Це призведе до припинення надання життєво важливих послуг – таких, як екстрена медична допомога. Припинять діяти палати та відділення інтенсивної терапії – у тому числі й для хворих на COVID-19. Постраждають понад 9 мільйонів осіб”, – йдеться у документі, наданому CNN.

Відкрита фаза поточного військового протистояння на території Ємену триває з 2014 року, коли рух “Ансар Аллах” захопив ряд західних міст і столицю Сану.

Головною передумовою повстання хуситів стала дискримінація їх за релігійною ознакою на державному рівні. Сунітський уряд Ємену протягом десятиліть проводив практику утисків шиїтів на всій території країни.

Хусити продовжують вражати саудівські цілі ракетами з Ємену та атаками дронів.

Чи зможе Байден повернути хід війни?

Динаміка конфлікту, схоже, швидко змінюється. У лютому президент США Джо Байден оголосив про нову стратегію щодо Ємену і висловився за припинення вогню і пошук політичного рішення в цьому питанні. Один з ключових моментів в його заяві – відмова США від наступальної підтримки Саудівської Аравії.

Колишній президент Ємену Мунір Саїд привітав зміну курсу, заявивши, що стратегія Байдена була першою стратегією США, в центрі якої – інтереси Ємену.

“Робота з Єменом як з окремою країною, у якої є свої проблеми, і відрізання її від саудівсько-іранських проблем – це дуже важливо для досягнення миру”, – сказав він.

Адміністрація Обами підтримала втручання Саудівської Аравії в Ємен у 2015 році й запропонувала королівству збройові угоди на загальну суму понад 115 мільярдів доларів.

Пізніше Штати ввели обмеження на продаж Ер-Ріяду деяких видів зброї, в тому числі високоточних боєприпасів, після повідомлень про жертви серед цивільного населення в результаті декількох авіаударів під керівництвом Саудівської Аравії. Адміністрація Трампа скасувала деякі з цих обмежень, хоча постійно стикалася з проблемами в Конгресі.

У рамках свого нового підходу Байден також призначив спеціального посланника в Ємені Тіма Лендеркінга, який вирушив із двотижневим візитом у регіон, намагаючись залучити різні сторони та перезапустити посередницькі зусилля.

Але, вочевидь, поки що хусити не збираються зменшувати обороти, продовжуючи запускати ракети та атакувати безпілотниками Саудівську Аравію. Та, своєю чергою, відповідає авіаударами. Минулого тижня хусити заявили, що вони також захопили контроль над 10 з 14 районів стратегічного північного міста Маріб.

В кінці своєї поїздки в Перську затоку Лендеркінг сказав CNN, що Саудівська Аравія і дружній їй уряд Ємену готові погодитися на припинення вогню, і закликав хуситів припинити свої транскордонні удари та напади на Маріб.

Коли його запитали про підтримку США Саудівської Аравії в той час, як країна блокувала постачання палива в Ходейді, Лендеркінг сказав, що ситуація була “складною”.

“Що стосується палива, ми повинні чітко розуміти, в чому полягає проблема”, – сказав він.

Він також нагадав, що ООН звинуватила хуситів у використанні коштів від податків на паливо, в той час як гроші були призначені для виплати єменським держслужбовцям.

Лендеркінг сказав, що США закликають уряд Ємену працювати з ООН для виходу з глухого кута, щоб гарантувати, що допомога продовжить надходити туди, де вона необхідна, і щоб нестача палива не погіршила ситуацію.

У Ємені телеканал CNN зустрівся з Мохаммедом Алі аль-Хуті, високопоставленим лідером хуситів, який сказав, що його група готова сісти за стіл переговорів, але хотіла б, щоб США спочатку зробили додаткові дії для повернення довіри.

“Перш за все, президент Байден був партнером президента Обами, і раніше вони заявляли, що приєднаються до коаліції проти нашої країни. Вони також дали зелене світло коаліції, щоб вона продовжувала здійснювати вбивства в Ємені”, – сказав він.

“Діти Ємену не можуть чекати”

У квітні минулого року Всесвітня продовольча програма (ВПП) заявила, що була змушена скоротити щомісячну постачу допомоги 8 мільйонам осіб на півночі Ємену. Тепер там сподіваються зібрати 1,9 мільярда доларів, яких буде достатньо, щоб запобігти широкомасштабному голоду.

Конференція з оголошення внесків 1 березня зібрала менше половини з 3,85 мільярда доларів, які, за оцінками ООН, необхідні для того, щоб країна була сита і повноцінно працювала.

Філіп Дуамель, представник Ємену в ЮНІСЕФ, закликав спонсорів збільшити свої пожертви, попереджаючи, що 2,3 мільйона дітей у віці до 5 років в Ємені будуть страждати від гострого недоїдання в цьому році, що на 16% більше, ніж у 2020-му.

“Діти Ємену не можуть чекати, ми повинні бути в змозі врятувати їх зараз. Ситуація значно погіршилася”, – сказав він.