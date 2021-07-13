Мільйонні штрафи за контрабанду: Рада прийняла за основу закон Зеленського

Про це повідомляють #Букви.

“За” проголосували 255 народних депутатів.

Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів, №5420, доповів представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що за останній рік значно збільшилася кількість проявів контрабанди товарів та недостовірного їх декларування, що має наслідком зменшення надходжень до Державного бюджету України, стимулювання ведення недобросовісної конкуренції, що, у свою чергу, негативно впливає на розвиток національної економіки та створює загрозу економічній та соціальній безпеці України, а також потрапляння на внутрішній ринок продукції неналежної якості, що негативно впливає на здоров’я громадян.

Проектом Закону пропонується внести зміни до законодавства України з метою встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів та підакцизних товарів, а також за недостовірне декларування товарів, що призвело або могло призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів.

Фото: #Букви

Контрабанду товарів, вчинену у значному розмірі, президент пропонує карати штрафом від 170 тисяч до 425 тисяч гривень.

За контрабанду за попередньою змовою групою осіб, або вчинену службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, загрожують штрафи 850 тисяч — 1 млн 275 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Якщо контрабанду вчинила організована група, цей злочин каратимуть позбавленням волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Контрабанда вважається у значному розмірі, згідно з документом, якщо загальна вартість предметів контрабанди у сто і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У великому розмірі — якщо у 600 і більше разів перевищує такий мінімум.

Контрабанду підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинену у значному розмірі, Зеленський пропонує карати штрафом у 340 тисяч — 680 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

У випадку попередньої змови групи осіб/ вчинення службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, штраф уже становитиме 1 млн 275 тисяч — 2 млн 40 тисяч гривень. Або ж за це позбавлятимуть волі на строк від 6 до 11 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За контрабанду підакцизних товарів, вчинену організованою групою, загрожує вʼязниця на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Закон визначає, що значний розмір контрабанди — якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електроенергії) у пʼятдесят і більше разів перевищує установлений законодавством НМДГ; у великому розмірі — якщо загальна вартість предметів контрабанди у 400 і більше разів перевищує такий мінімум.

Недостовірне декларування товарів документ визначає як внесення до митної декларації недостовірних відомостей або ненадання при митному оформленні за встановленою формою точних і достовірних відомостей про товари та/або транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають обовʼязковому декларуванню і випускаються у вільний обіг.

Якщо ці дії призвели або могли призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у значних розмірах, за це загрожує штраф у розмірі від 170 тисяч до 289 тисяч гривень.

Фото: #Букви

Каратимуть і недостовірне декларування за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно призвело або могло призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах. Це каратиметься штрафом 720 тисяч — 1 млн 20 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Якщо декларування призвело або могло призвести до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів в особливо великих розмірах, це каратимуть штрафом 1 млн 615 тисяч — 2 млн 40 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Недостовірне декларування за попередньою змовою зі службовою особою митного органу, або сприяння у будь-якій формі митником вчиненню таких діянь з використанням влади чи службового становища, глава держави хоче карати позбавленням волі на строк від 5 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозрюваний у контрабанді, що призвела до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів у великих, великих і особливо великих розмірах, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він сплатив подвійний розмір несплаченого митного платежу.

Під значним розміром коштів слід розуміти суми митних платежів, які у 130 і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром — суми митних платежів, які у 650 і більше разів перевищують такий мінімум.

Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми митних платежів, які у 1400 і більше разів перевищують установлений законодавством НМДГ.