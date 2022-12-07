Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі пояснив, що військові Сполучених Штатів вивчають кількість боєприпасів, використаних у російсько-українській війні, щоби переконатися, що в американському Міноборони вірно розраховують кількість зброї, яка знадобиться у разі майбутніх конфліктів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив Міллі, Збройні сили США мають плани на випадок можливих конфліктів по всьому світу. Для цього вони мають знати скільки військ, одиниць обладнання та боєприпасів може знадобитися.

“Ми проводимо дослідження, аналіз просто зараз, щоб переконатися, що наші військові плани, наші плани на випадок непередбачених обставин, яких у нас є кілька по всьому світу на різних театрах воєнних дій, щоб бути впевненими, що ми зробили правильні розрахунки, правильні оцінки”, — сказав генерал.

Ці дані мають цінність для роботи американської промисловості: “Ми повернемося до промисловості, щоб вжити будь-яких коригувальних дій, щоб переконатися, що у нас є відповідні рівні запасів для того, що може статися”, — наголосив Міллі.

Західні офіційні особи раніше заявляли, що росіяни витратили значну частину високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну. Наразі промисловість РФ не може виробляти всі види боєприпасів та систем озброєння через західні санкції.