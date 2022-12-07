Про це повідомляє Reuters.
Як зазначив Міллі, Збройні сили США мають плани на випадок можливих конфліктів по всьому світу. Для цього вони мають знати скільки військ, одиниць обладнання та боєприпасів може знадобитися.
“Ми проводимо дослідження, аналіз просто зараз, щоб переконатися, що наші військові плани, наші плани на випадок непередбачених обставин, яких у нас є кілька по всьому світу на різних театрах воєнних дій, щоб бути впевненими, що ми зробили правильні розрахунки, правильні оцінки”, — сказав генерал.
Ці дані мають цінність для роботи американської промисловості: “Ми повернемося до промисловості, щоб вжити будь-яких коригувальних дій, щоб переконатися, що у нас є відповідні рівні запасів для того, що може статися”, — наголосив Міллі.
Західні офіційні особи раніше заявляли, що росіяни витратили значну частину високоточних боєприпасів під час вторгнення в Україну. Наразі промисловість РФ не може виробляти всі види боєприпасів та систем озброєння через західні санкції.
- Ввечері 6 грудня російські армійці атакували українські області безпілотними літальними апаратами. Низку із них було знищено над Дніпропетровською областю.
- У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Запорізьку область БПЛА та ракетами. Є троє поранених, серед яких 15-річна дівчинка.
- 7 грудня на півночі Житомирської області під час нічної повітряної тривоги збили російський безпілотник іранського виробництва.