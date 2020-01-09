Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Розірвання трудового договору

Милованов зазначив, що право на розірвання трудового договору залишається за працівником. Він може написати заяву в разі необхідності розірвання трудового договору, відпрацювавши після цього два тижні. Крім цього, тепер можна буде попередити роботодавця про розірвання трудового договору за допомогою електронних засобів зв’язку, тобто в електронному листі, в месенджерах і так далі.

Причини звільнення в договорі

У деяких випадках працівник має право піти з роботи раніше, ніж за два тижні. Конкретні причини прописані в законодавстві. Це переїзд на нове місце проживання, вступ до навчального закладу, вихід на пенсію, медичні показники і так далі.

У новій редакції пропонується встановити причини, за якими працівник має право піти з роботи раніше. Тобто роботодавець і працівник самостійно вирішують, наскільки вагома причина, по якій працівник хоче звільнитися раніше, не відпрацьовуючи два тижні.

Компенсація за невиконання трудового договору

Якщо умови трудового договору не дотримані, працівник має право поскаржитися, письмово вказавши про це. Ця норма збережеться в новій редакції. У разі, якщо причини були підтверджені, роботодавець повинен буде заплатити компенсацію в розмірі 50 денних зарплат. Якщо ж сторони не зможуть домовитися, то справу передадуть до суду.

Милованов підкреслив, що в цьому випадку працівник захищений компенсацією.

Умови звільнення керівництва

Топ-менеджмент буде зобов’язаний відпрацьовувати певну кількість часу, прописане в договорі, якщо вирішить звільнитися.

“Це раціональна норма. Раптове звільнення керівництва підприємства може знищити саме підприємство”, – написав Милованов.

Компенсація за звільнення

Згідно з новими правилами, роботодавець повинен за два місяці попередити працівника про звільнення.

Інший варіант – заплатити подвійну заплату за цей період і звільнити в той же день.

В залежності від того, як довго працює людина, залежить термін, в який роботодавець зобов’язаний попередити її про звільнення, а також сума компенсації.