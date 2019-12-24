Про це він розповів в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.
Наразі немає конкретних рішень щодо того, як зміниться робота ФОПів в рамках податкової реформи. Милованов відстоює позицію про те, що їх діяльність необхідно максимально спростити шляхом реалізації трьох принципів.
“Три принципи. По-перше, ми мінімально чіпаємо тих людей, які намагаються просто до якоїсь суми заробити – самозайнятих. Я не розумію навіщо їм взагалі реєструватися, я б хотів, щоб вони просто декларували, скільки вони заробили. Другий принцип – щоб великі компанії не використовували це для того, щоб прикидатися маленькими. Рітейлери, ресторани, це може бути в різних формах. І третє, що ця система не повинна спотворювати правила гри на ринку, не створювати мотивації залишатися десь “в тіні” або давати привілеї одним за рахунок інших. Тут дійсно дуже важливо, щоб підтримка була справедливою”, – пояснив міністр.
Всі пропозиції щодо роботи ФОПів планується обговорити публічно.
“Буде (обговорення публічне, – ред.). воно і є насправді … Я за підтримку ФОПів, але є різні позиції і ми повинні це балансувати”, – сказав він.
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