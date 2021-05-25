Сварка відбулася на шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV ввечері понеділка.

Так, Тимофій Милованов, розмірковуючи про питання земельної реформи, зазначив, що “вчиться бути політиком” у досвічених колег на кшталт Юлії Тимошенко.

Милованов сказав, що поважає політикиню за професійність і те, як вона готується до етерів, але після цього процитував слова колишнього прем’єра Володимира Гройсмана, який публічно називав Тимошенко “матір’ю економічної слабкості і корупції, яка знищила українську незалежність”.

Звертаючись до лідерки “Батьківщини” радник голови ОПУ зазначив:

“На мою думку, ви є не мамою, а бабушкою корупції. Я спробую пояснити: не в сенсі років, а в сенсі того, шо ви разом з такими людьми, як Лазаренко або Медведчук заклали культуру політики в Україні”.

Продовжити думку Тимошенко не дала.

“Скажіть, ви запросили мене, аби грантовий мальчік мене принижував тут? Це людина, яка працює на іноземні гранти. І він принижує мене зараз виключно для того, щоб розповісти, що треба продати землю. Я прошу, щоб він зараз вибачився за ці слова”, — сказала вона, перебиваючи ексміністра.

Милованов після цього закликав Тимошенко поважати політичного опонента і акцентував, що в нашій країні немає цензури.

Ведучий Вадим Карп’як зробив Милованову зауваження і закликав не використовувати образливі, сексистські та ейджистські репліки. Утім, радник голови Офісу президента рішуче не погодився і продовжив дискутувати.

Милованов, колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства запам’ятався ще низкою неоднозначних висловлювань.

Наприклад, у жовтні 2019 року олігарх Ігор Коломойський позаочі обізвав Милованова, назвавши його “дебілом”. Таким чином Коломойський прокоментував реакцію Милованова на номер “Кварталу 95” про згорілий будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої (міністр тоді зазначав, що цей номер – дуже поганий сигнал для зовнішніх інвесторів).

Милованов на висловлювання олігарха згодом відреагував фразою: “Ну дивіться, я цього не приховую, що я дебіл. Я жартую. Тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпано, тому що висловилися всі – і “Квартал”.

Колишній міністр також розповідав, що від’їжджав з України до Америки, тому що “образився” на свою країну.

Милованов також скаржився на заробітну плату в Кабінеті Міністрів; заявляв, що причиною падіння промислового виробництва в Україні в 2019 році, серед іншого, стала тепла погода; пояснював, чому в жінок можуть бути менші зарплати, ніж у чоловіків (зазначивши, є “типово чоловічі” посади й “типово жіночі”); пропонував цензурувати ЗМІ тощо.

У листопаді минулого року ексміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова призначили позаштатним радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Уже на цій посаді Милованов відзначився заявою, що місія МВФ в Україні “обкакалась”.