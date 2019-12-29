Про це він написав у Facebook.

“Петро Чернишов написав, що бажано, щоб курс гривні не вагався більше 10% в рік. Як економіст я вважаю, що курс повинен встановлюватися попитом і пропозицією. І не потрібно обмежувати рівень коливань. Особливо в той момент, коли економіка трансформується. Тому курс – це відносна ціна української економіки в світову. Але як в інших економіках? Сильно змінюється курс польського злотого до долара? Або курс євро до долара? Відповіді на графіках. Вони показують, що курс за рік коливався на 18%. Це дійсно багато. Але в Польщі коливання курсу за рік склало близько 8%. У Великобританії – 10%. А курс євро до долара змінювався на 6% “, – пояснив Милованов.