Відповідний пост Милованов опублікував на своїй сторінці в фейсбук.

За словами міністра, “Артемсіль” — проблемне підприємство, щодо якого надходить багато нарікань.

“Артемсіль” є великим проблемним підприємством. Воно пройшло у підпорядкування Мінекономіки від МінАПК (Міністерство аграрної політики та продовольства України — ред.). Публічно та приватно дуже багато нарікань стосовно схем -прокладок при продажу товару. Це вже давно під увагою Мінекономіки”, — написав Милованов.

Також він повідомив, що міністерство має намір найближчим часом призначити тимчасового виконувача обов’язків голови підприємства.

“Ми готуємо кадрові рішення. На сьогодні є чотири кандидати на в.о. Остаточно ми визначимось найближчим часом. Мінекономіки має той самий підхід до всіх проблемних підприємств. Призначається в.о, заводиться нова команда та аудит, відкривається конкурс на керівництво”, — зазначив міністр.