Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору керівника Бюро економічної безпеки… Мене обрали головою комісії, Галину Шевченко – секретарем”, – повідомив Милованов.

Він повідомив, що подання документів від кандидатів на посаду глави БЕБ триватиме до 20:00 7 липня.

“Подача документів триватиме до 20:00 7го липня. Тобто три тижні. Закон вимагає не менше тижня. Комісія також розглядала можливість приймати документи один місяць. Але БЕБ має повноцінно працювати вже на початку осені. Тому кожний тиждень важливий – новому керівництву також потрібен час для формування служби. Умови конкурсу, оголошення, строки – все буде опубліковано в найближчі два дні”, – зазначив президент Київської школи економіки.

Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Зазначається, що він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

– виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

– оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

– надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

– забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;

– планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;

– виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

– складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.