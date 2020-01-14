Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов відмовився спілкуватися з журналістами поза прес-конференцією, посилаючись на відсутність імунітету після операції.

Про це він повідомив на прес-конференції у вівторок, передає агентство “Українські Новини”.

“Я вихідні провів у лікарні, де мені робили операцію в приватній клініці … У мене зараз нульовий імунітет, тому я прошу вибачення, що не зможу відповісти на питання після цього, мені заборонили спілкуватися з людьми”, – сказав він.

При цьому міністр не повідомив, яку саме операцію він переніс.

Нагадаємо, 5 грудня Милованов в інтерв’ю поскаржився, що його зарплата становить 18 тис. грн. У січні в Мінекономіки повідомили, що міністр економіки Тимофій Милованов щомісяця отримує премії в розмірі від 345% до 587%.

Так, у листопаді 2019 року зарплата міністра економіки Тимофія Милованова з урахуванням премій в розмірі 381,7% від посадового окладу склала 64,3 тисячі гривень (після сплати податків).

У вересні Милованову нарахували премію в розмірі 345% від посадового окладу. У жовтні премія становила 587,5%, а в листопаді – 381,7%.

У грудні Милованов отримав зарплату з премією 373,75% від окладу.

З вересня по листопад Милованов заробляв по 91,1 тисячі гривень після сплати податків.