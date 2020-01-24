Відповідна фото він опублікував в Facebook.
Королевська була міністром соціальної політики в уряді Миколи Азарова в період з 2012 по 2014 рік, при президенті Вікторі Януковичі.
На даний момент вона представляє у Верховній Раді політсилу “Опозиційна платформа – За життя”.
“Зустріч з Наталією Королевською. Давос. Обговорюємо законопроєкти про працю. Шукаємо компромісні позиції”, – написав міністр під фото.
Коментарі під знімком Милованова не залишилися без уваги.
Користувачі цікавилися, коли міністр збирається зустрітися з Вадимом Новинським, Віктором Януковичем, а також – “потримати за ручку Медведчука”.
- Раніше олігарх Ігор Коломойський вибухнув образами на адресу міністра економіки Тимофія Милованова і міністра культури Володимира Бородянського, коментуючи скандальну пісню “Кварталу 95” про згорілий будинок екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов прокоментував слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його “дебілом”. “Я не приховую, що я дебіл. Жартую”, — сказав він.