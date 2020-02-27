Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов дав поради українцям, як правильно чхати, щоб не поширювати віруси (грипу або коронавірус).

Про це він поінформував під час брифінгу в Кабінеті Міністрів, повідомляють #Букви.

Так, Милованов з’явився на брифінгу з плакатом-інструкцією Міністерства охорони здоров’я на тему: “Коронавірус: профілактика інфікування та поширення”.

Міністр нагадав про необхідність мити руки і звернутися до лікаря у разі появи симптомів захворювання.

“Кашляти потрібно в рукав, а не на людину, яка знаходиться поруч. Якщо людина знаходиться від вас на відстані трьох кроків або одного метра – то це нормально. Якщо говорять: не підходьте до людини – це ж не означає, що потрібно в іншу будівлю бігти, а метра досить”, – заявив Милованов.

Крім того, він на собі показав, як правильно потрібно чхати, щоб не передати вірус іншій людині.

“Я вам прочитаю, як захистити інших від інфікування: “Під час кашлю та чхання прикривайте ніс і рот серветкою або згином ліктя”. Не рукою, а серветкою, яку потім потрібно викинути, або туди (показав на лікоть, – ред.)… Хіба що ви будете з кимось обійматися, тоді потрібно ногою вже прикриватися”, – зазначив міністр.

Милованов уточнив, що потрібно прикриватися “тією частиною тіла, якою ви відразу не будете автоматично входити в контакт із людиною”, але “найкраще серветкою”.

Він додав, що використану серветку відразу слід викинути в кошик для сміття і закрити кришку, тому що, за словами міністра, “прийде дитина і почне гратися цієї серветкою”.

Милованов розповів, що такі запобіжні заходи потрібно вживати при різних видах вірусів.

“Це стосується всіх видів, не тільки коронавірусу, а й грипу”, – наголосив він.

Милованов показав, як правильно чхати Попу мыть, попу мыть, даже если лень… Ногою, або ліктем: міністр економіки Милованов показав, як правильно чхати. Профілактика інфікування і поширення вірусів, яку ми заслужили 💚 Опубліковано Букви Четвер, 27 лютого 2020 р.

Милованов також анонсував Всеукраїнську інформаційну кампанію на підприємствах, в школах і дитячих садках, в рамках якої будуть проводитися роз’яснювальні заходи щодо поширення і профілактики вірусів.

Кампанія стартує з сьогоднішнього дня, 27 лютого, і триватиме кілька тижнів.