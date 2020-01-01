Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
“З урахуванням високої ділової активності і попиту на ринку праці, очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році будуть залишатися високими – близько 10%”, – написав Милованов.
Він зазначив, що зарплата в Україні зростає четвертий рік поспіль. У 2019 вона реально зросла на 9,6%, в порівнянні з попереднім роком.
Милованов вважає, що виграють від цього ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Зокрема, це буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а в певних галузях і певних регіонах, де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатися.
- Раніше повідомлялося, що рівень середньої зарплати в Україні в листопаді цього року досяг історичного максимуму, але все одно поки не перевищив показників у більшості країн Європи.
- У держбюджеті на 2020 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати на 550 грн.
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що середня зарплата в Україні в 2022 році виросте до 16 047 гривень.