Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що в 2020 році варто розраховувати на реальне зростання зарплат на 10%.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

“З урахуванням високої ділової активності і попиту на ринку праці, очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році будуть залишатися високими – близько 10%”, – написав Милованов.

Він зазначив, що зарплата в Україні зростає четвертий рік поспіль. У 2019 вона реально зросла на 9,6%, в порівнянні з попереднім роком.

Милованов вважає, що виграють від цього ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Зокрема, це буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а в певних галузях і певних регіонах, де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатися.