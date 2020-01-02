Відповідний пост Милованов опублікував в фейсбук.
“Як правильно оцінювати виступ президента України? Досить часто наші оцінки є суб’єктивними та упередженими. Якщо нам подобається людина, то ми бачимо в тому, що вона робить, сильне й добре. І не помічаємо слабке й погане. І навпаки, якщо нам людина байдужа або не подобається, то ми бачимо більше негативу і не помічаємо щось хороше. Для того, щоб оцінювати виступи, тексти, інтерв`ю оцінювати об’єктивніше, існує такий підхід”, — написав Милованов.
Так міністр запропонував українцям проаналізувати виступ Глави держави, письмово відповівши на такі запитання:
— Що було в промові?
— Що сподобалося в промові? Що було сильніше і чому?
— Що не сподобалося? Що можна було зробити краще?
— Висновок. Ваша оцінка в цілому. Рекомендація, що робити.
“Цікаво порівняти як ваша оцінка промови Президента зміниться, якщо ви використовуєте цей підхід”, – додав Милованов.
- Нагадаємо, Президент Зеленський привітав громадян України з Новим роком. У своєму 13-хвилинному новорічному відео привітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про звичні речі, які зазвичай звучать в святкових роликах Глави держави. Основним посилом привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні та інші — не повинні ставати причиною конфліктів і розбіжностей між нами.
- У ролику знялися спортсмени Олександр Усик, Сергій Бубка та Василь Вірастюк.
- Також в відеопривітання Глави держави з’явилися зірки українського шоу-бізнесу Джамала, Тіна Кароль та Марія Єфросиніна.