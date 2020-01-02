Відповідний пост Милованов опублікував в фейсбук.

“Як правильно оцінювати виступ президента України? Досить часто наші оцінки є суб’єктивними та упередженими. Якщо нам подобається людина, то ми бачимо в тому, що вона робить,  сильне й добре. І не помічаємо слабке й  погане. І навпаки, якщо нам людина байдужа або не подобається, то ми бачимо більше негативу і не помічаємо щось хороше. Для того, щоб оцінювати виступи, тексти, інтерв`ю оцінювати  об’єктивніше, існує такий підхід”, — написав Милованов.

Так міністр запропонував українцям проаналізувати виступ Глави держави, письмово відповівши на такі запитання:

— Що було в промові?

— Що сподобалося в промові? Що було сильніше і чому?

— Що не сподобалося? Що можна було зробити краще?

— Висновок. Ваша оцінка в цілому. Рекомендація, що робити.

“Цікаво порівняти як ваша оцінка промови Президента зміниться, якщо ви використовуєте цей підхід”, – додав Милованов.

  • Нагадаємо, Президент Зеленський привітав громадян України з Новим роком. У своєму 13-хвилинному новорічному відео привітанні Зеленський заявив, що не має наміру говорити про звичні речі, які зазвичай звучать в святкових роликах Глави держави. Основним посилом привітання українського лідера стало те, що відмінності між громадянами України — ідеологічні, політичні, релігійні, культурні та інші — не повинні ставати причиною конфліктів і розбіжностей між нами.
  • У ролику знялися спортсмени Олександр Усик, Сергій Бубка та Василь Вірастюк.
  • Також в відеопривітання Глави держави з’явилися зірки українського шоу-бізнесу Джамала, Тіна Кароль та Марія Єфросиніна.