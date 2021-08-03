Про це він написав на своїй сторінці в “Фейсбуці”.

“Спробував завести машину, не завелась. В спортзал ходжу. Засідання ради Укроборонпрому провів онлайн, поки студенти розв’язували задачі. Більше нічого зробити не встиг. Тільки пошту забрав з відділення. А всі мої квіти та рослини, крім кактуса, померли. Шкода. Я їх возив за собою вже 10 років, з моїх часів викладання в Пені та Вартоні у Філадельфії. Це як частина мого життя – ті квіти та рослини”, – написав Милованов.

“Це якийсь сюр. В перерві між лекціями американським студентам нинішній глава наглядової ради “Укроборонпрому” проводить онлайн засідання оборонного відомства… Нагадаю, в нас досі немає державного оборонного замовлення на цей рік. Мовчу про ситуацію з підприємствами оборонного комплексу. Нещодавно ВР прийняла закон про реформування Укроборонпрому. Мені здається, реформу треба починати з адекватного керівництва. Але в законі це не прописано”, – написала народний депутат Ірина Геращенко.

Зауважимо, на сайтах уряду, Київської школи економіки та проєктів як VoxUkraine, до яких Милованов дотичний, зазначено, що він “довгий час викладав в європейських і американських вищих навчальних закладах, включаючи Боннський університет, Університет Пенсільванії, Пенсільванський університет та Університет Піттсбурга“.

На сайті Університету Піттсбурга він позначений як чинний асоційований професор (доцент), працює там з 2015 року. За 2020 рік він задекларував 1,16 млн гривень як зарплату працівника університету.

Університет Піттсбурга був позначений ним як основне місце роботи. Однак так само Милованов позначав і міжнародну ГО “Київський економічний інститут”. і Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У 2021 році Милованов декларував зарплату від Університету Піттсбурга двічі. Всі рази — як “заробітну плату отриману за сумісництвом”. Йдеться про суми в майже 174 тисячі гривень, та 548 тисяч гривень.

Милованов майже не висвітлює свою діяльність в Університеті Піттсбурга, тож на його сторінці в соцмережі немає підтверджень або спростувань того, що він дійсно продовжував роботу викладачем дистанційно впродовж 2020 року. Утім про повернення до викладання в Піттсбургу ексміністр повідомив днями в Facebook.

Нагадаємо, крім цього Милованов залишається президентом КШЕ. В листопаді минулого року Милованова призначили позаштатним радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. З квітня Милованов є також виконувачем обов’язків гендиректора ДП “Національний фонд інвестицій України”. Крім цього, в червні 2021 року Милованова було обрано новим головою наглядової ради “Укроборонпрому”.

Одночасно він очолює конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки. Цей новостворюваний орган має стати єдиним органом державної влади, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції.