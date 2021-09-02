В Мережі з'явилося фото, як радник голови Офісу президента Тимофій Милованов слухає промову президента України Володимира Зеленського перед студентами Стенфордського університету (США) у взутті від Balenciaga та м'ятому піджаку.

Фото є в розпорядженні #Букв.

На світлині президент Київської школи економіки у взутті бренду Balenciaga, вартість якого – 825 доларів.

Навряд чи модні критики назвуть образ Милованова “стильним” чи сучасним”, адже окрім Balenciaga Милованов обрав джинси темного кольору та м’ятий піджак.

До слова, взуття, яке обрав Милованов, на сайті Balenciaga значиться, як кросівки (sneaker).

До цього Милованов розповів, як набрехав представникам державного прикордонного контролю США.

Милованов розповів, що приїхав до США. За його словами, він намагається приїздити до країни кожного місяця, хоча як власник ґринкард має знаходитися в США більшу частину року.

“Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), попри синець і запливле око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав, що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником офісу, викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне у порівнянні з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли”, — розповів він.

Тоді колишньому міністру дорікнули за його заяву про те, що його викладацька та політична діяльність в Україні є менш важливою. У виправдання він заявив, що так сказав, щоб у нього не забрали ґринкард.

В американському посольстві відмовилися назвати, які наслідки можуть чекати на Милованова через цю ситуацію.

“За американськими законами, відомості щодо візових справ окремих осіб є конфіденційними, тому ми не можемо обговорювати подробиці окремих візових справ”, – йдеться у відповіді.