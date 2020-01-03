Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
“Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азійські ринки цінних паперів зреагували падінням, а ціни на нафту виросли на 2 – 4%”, – написав міністр.
Brent нафти додав в ціні на торгах близько 3%, і виріс в ціні до 68,25 дол. за барель.
Близько шостої ранку вартість бареля була на рівні 68,86 доларів.
О 10:54 ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні $68,42 за барель. На відкритті Brent торгувалася по $66,25 за барель, що на 4 центи вище рівня закриття торгів ($66,21).
Генерал Сулеймані нібито “активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону”. У США зазначили, що Сулеймані і підконтрольні йому сили “Кудс” несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців. У Пентагоні запевняють, що саме Сулеймані стояв за нападами на військові бази, які сталися протягом останніх місяців, включаючи атаку в Іраку 27 грудня, коли загинули громадяни США і Іраку. Його ж вважають відповідальним за атаки на посольство США в Багдаді.
- У Пентагоні заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких, за наказом президента Дональда Трампа, було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касима Сулеймані.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив командира іранського елітного підрозділу “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції генерал-майора Касема Сулеймані.