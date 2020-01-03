Міністр економіки України Тимофій Милованов пов'язав різкий ріст цін на нафту на 2 - 4%, в зв'язку з вбивством іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

“Сьогодні вночі США ударом з повітря в Багдаді вбили важливого іранського генерала. Азійські ринки цінних паперів зреагували падінням, а ціни на нафту виросли на 2 – 4%”, – написав міністр.

Brent нафти додав в ціні на торгах близько 3%, і виріс в ціні до 68,25 дол. за барель.

Близько шостої ранку вартість бареля була на рівні 68,86 доларів.

О 10:54 ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні $68,42 за барель. На відкритті Brent торгувалася по $66,25 за барель, що на 4 центи вище рівня закриття торгів ($66,21).

Генерал Сулеймані нібито “активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і по всьому регіону”. У США зазначили, що Сулеймані і підконтрольні йому сили “Кудс” несуть відповідальність за смерті сотень американців і військовослужбовців. У Пентагоні запевняють, що саме Сулеймані стояв за нападами на військові бази, які сталися протягом останніх місяців, включаючи атаку в Іраку 27 грудня, коли загинули громадяни США і Іраку. Його ж вважають відповідальним за атаки на посольство США в Багдаді.