Про це йшла мова в його фейсбук-пості про підсумки року.
Міністр зазначив, що активне зростання заробітної плати триває вже чотири роки поспіль, завдяки чому купівельна спроможність населення перевищила докризовий рівень.
“Цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою ніж в аналогічному періоді минулого року. Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.”, — написав він.
За словами міністра, й наступного року зростання заробітної плати триватиме та становитиме десь 10%.
“З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати й наступного року залишатимуться високими — близько 10%. Що це означає для людей? Виграють ті, хто мають кваліфікації, потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Там будуть нові вакансії та значно вищі зарплати”, — заявив Милованов.
- Раніше повідомлялося, що рівень середньої зарплати в Україні в листопаді цього року досяг історичного максимуму, але все одно поки не перевищив показників у більшості країн Європи.
- У держбюджеті на 2020 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати на 550 грн.
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що середня зарплата в Україні в 2022 році виросте до 16 047 гривень.