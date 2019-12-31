Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов запевнив українців, що зростання зарплат наступного року триватиме.

Про це йшла мова в його фейсбук-пості про підсумки року.

Міністр зазначив, що активне зростання заробітної плати триває вже чотири роки поспіль, завдяки чому купівельна спроможність населення перевищила докризовий рівень.

“Цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою ніж в аналогічному періоді минулого року. Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.”, — написав він.

За словами міністра, й наступного року зростання заробітної плати триватиме та становитиме десь 10%.

“З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати й наступного року залишатимуться високими — близько 10%. Що це означає для людей? Виграють ті, хто мають кваліфікації, потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Там будуть нові вакансії та значно вищі зарплати”, — заявив Милованов.