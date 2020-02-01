Це сталося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Під час ефіру шоу від 31 січня між міністром Миловановим та лідером “Батьківщини” розгорілася дискусія, причиною якої стали прийдешні зміни до Трудового кодексу. У розпалі дискусії Милованов заявив, що підозрює Тимошенко в участі в революції 1917-го року.

Милованов: 28 років Юлія Володимирівна перекручує. Ну так не можна.

Тимошенко: 50 років!

Милованов: Ні, це не 50.

Тимошенко: Ні, 50

Милованов: Це кодекс 71 року, Трудовий кодекс.

Тимошенко: Я приймала?

Милованов: Ні, але здається Ви захищаєте.

Тимошенко: І революцію 17 року я робила?

Милованов: Це я не впевнений. От якщо чесно, не впевнений, але підозра є.

Тимошенко: А я думаю, що це так.