Це сталося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Під час ефіру шоу від 31 січня між міністром Миловановим та лідером “Батьківщини” розгорілася дискусія, причиною якої стали прийдешні зміни до Трудового кодексу. У розпалі дискусії Милованов заявив, що підозрює Тимошенко в участі в революції 1917-го року.
Милованов: 28 років Юлія Володимирівна перекручує. Ну так не можна.
Тимошенко: 50 років!
Милованов: Ні, це не 50.
Тимошенко: Ні, 50
Милованов: Це кодекс 71 року, Трудовий кодекс.
Тимошенко: Я приймала?
Милованов: Ні, але здається Ви захищаєте.
Тимошенко: І революцію 17 року я робила?
Милованов: Це я не впевнений. От якщо чесно, не впевнений, але підозра є.
Тимошенко: А я думаю, що це так.
Милованов підозрює, що Тимошенко зробила революцію 1917 року
Нічого особливиго, просто міністр розвитку економіки Милованов підозрює, що Тимошенко зробила революцію 1917 року 🤔
Gepostet von Букви am Freitag, 31. Januar 2020
- Як повідомлялося раніше, лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко в прямому ефірі розкритикувала запропоновані нардепами від “Слуги народу” зміни до Трудового кодексу.