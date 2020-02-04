Міністр економіки Тимофій Милованов розповів, що один "чи то мер, чи то губернатор" запропонував йому хабар за вирішення питання щодо харківського підприємства "Енергосталь". Ім'я він не назвав, але в соцмережах подумали на голову Харківської ОДА Олексія Кучера.

Про це Тимофій Милованов заявив в ефірі “Свободи слова” Савіка Шустера.

“Наведу вам приклад державного підприємства “Енергосталь”. Там заборгованість по зарплаті становить 28-30 млн грн. Керівник цього підприємства подавав неправдиву звітність. Він подавав цифри – 6-8 млн грн заборгованості. На жаль мені не вдалося звільнити цього керівника. Людина відновилася через суди, зараз ми на стадії апеляції … мені кажуть, що там є хабарі … До мене підходив або мер, або губернатор – не буду зараз називати прізвище і просив мене відчепитися від цього державного підприємства. І людина, яка там зараз працює – це довірена особа, яка буде робити все, що необхідно. Це говорилося з натяком на гроші. Від нас, від Міністерства економіки на керівника підприємства “Енергосталь” відкрито три провадження про невиплату зарплат працівникам. Але ці провадження саботують місцеві правоохоронні органи”.

На відео з 1 години 39 хв.

Заява міністра активно обговорювали в соціальних мережах: користувачі припускали, що Милованов имел ввиду главу Харківської ОДА Олексія Кучера.

Таке ж припущення висловили і харківські ЗМІ.

Але через пару днів Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook написав, що ЗМІ все перекрутили, і що це не губернатор Кучер.

“Минулого тижня я розповів, як мені натякали на хабар. Якийсь чиновник в Харкові. ЗМІ перекрутили і сказали, що це губернатор. Але це не так. Навпаки, Олексій Кучер при необхідності разом з НАБУ буде допомагати нам вивести цих чиновників на чисту воду “, – написав міністр і опублікував Селфі з Кучером.

Що стосується “Енергосталі”, то її гендиректором є депутат Харківської обласної ради з фракції “Відродження” Дмитро Сталінський.