Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Українська Правда опублікувала новину, що я можу бути призначеним радником керівника Офісу президента. УП зверталась до мене, але я не надав підтвердження чи коментаря. […] Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака”, – йдеться в повідомленні.
Милованов зазначив, що сподівається, що його знання стануть корисними найвищому керівництву України.
Він також додав, що залишиться президентом Київської школи економіки.
- Раніше Тимофій Милованов заявив, що засоби масової інформації потрібно цензурувати. Систему їх роботи, на його думку, потрібно докорінно змінити.