Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що вже "деякий час" є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Українська Правда опублікувала новину, що я можу бути призначеним радником керівника Офісу президента. УП зверталась до мене, але я не надав підтвердження чи коментаря. […] Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака”, – йдеться в повідомленні.

Милованов зазначив, що сподівається, що його знання стануть корисними найвищому керівництву України.

Він також додав, що залишиться президентом Київської школи економіки.