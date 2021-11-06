Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що його відомство хоче судити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі за новими звинуваченнями поза приміщенням суду задля безпеки.

Про це Брегадзе сказав в етері грузинської телекомпанії “Руставі-2”, передало інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна”.

Раті Брегадзе сказав, що пропонує провести судовий процес у тюремній установі, де перебуває Саакашвілі “з міркувань безпеки”

“Нашою рекомендацією буде, щоб судовий процес проходив у 12-й пенітенціарній установі”, – сказав він.

За його словами, подібна практика вже існує: судовий процес може відбуватися в іншому місці, тобто не в будівлі суду.

Чиновник наголосив, що це буде сувора рекомендація з боку Мін’юсту, щоб ув’язненого не виводили з території тюремної установи, оскільки “може виникнути загроза безпосередньо для Саакашвілі”

“Саме виходячи з інтересів його безпеки ми зобов’язані його захистити та природно захистити правопорядок”, — заявив глава Мін’юсту.

Зокрема, він навів у приклад недавню заяву Служби державної безпеки Грузії, де йшлося про можливі загрози, які можуть виникнути у разі, якщо Саакашвілі буде виведено з території в’язниці.

Водночас Брегадзе вкотре прокоментував вимоги адвокатів Саакашвілі про переведення його до цивільної клініки.

За заявою міністра, в жодному з висновків консиліуму не було сказано про необхідність його переведення до приватної чи цивільної клініки та загалом про те, що йому потрібна невідкладна госпіталізація.

“Відповідно, складається враження, що ці люди, які говорять про цивільну клініку, намагаються зробити так, щоб у якійсь формі відбулося переведення цієї людини (Саакашвілі – ред.) до цивільної клініки. Оскільки природно, там для гарантування її безпеки буде потрібно більше сил з боку держави та спробують влаштувати там провокацію”, – сказав він.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.