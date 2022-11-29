Міністерство юстиції заявило, що не володіє інформацією щодо суми коштів, яку передали до державного бюджету внаслідок стягнення активів підсанкційних росіян. Йдеться про активи, які розташовані на території України.

Про це повідомила група аналітиків Trap Aggressor.

Аналітики оприлюднили інформацію, яку їм надіслав Мінʼюст у листі.

“Міністерство юстиції України не володіє інформацією про суму коштів, яка надійшла до державного бюджету України внаслідок стягнення в дохід держави активів відповідно до пункту 1-1 частини 1 статті 4 Закону України “Про санкції”, – пояснили в Мінʼюсті відмову повідомити, яка сума коштів надійшла до бюджету станом на листопад 2022 року.

Зазначено, що міністерство має лише дві функції щодо конфіскації активів громадян Росії і їх поплічників. Першою з них є встановлення підстави стягнення активів підсанкційних осіб в дохід держави, а другою — пошук активів із залученням інших органів влади, які можуть володіти інформацією.

Аналітики надіслали аналогічний запит до Міністерства фінансів України, але їх перенаправили до Мінʼюсту. Мінфін пояснив, що саме відомство Дениса Малюськи має відповісти “за належністю” на питання про стягнення коштів з росіян до бюджету.

У Trap Aggressor наголосили, що з огляду на дев’ятий місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну важливо визначити орган, “який би детально звітував про те, скільки коштів отримав бюджет від конфіскованих активів росіян і колаборантів в Україні”.

На сьогодні існує лише рішення суду про конфіскацію російських активів на території України, яке досі не реалізоване. Зокрема йдеться про статки російського олігарха Володимира Євтушенкова. У нього за рішенням Вищого антикорупційного суду конфіскували низку компаній і обʼєктів нерухомості у Запоріжжі. Уряд ще не затвердив, коли передати конфісковані активи до Фонду державного майна.

Також у травні була передбачена процедура конфіскації підсанкційних активів згідно з Законом “Про санкції”. Кабінет міністрів України визнав Міністерство юстиції органом відповідальним за реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб щодо яких застосовано санкції.