Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Нині Мін’юст подає до ВАКС вже другий позов з гучним ім’ям про стягнення в дохід держави активів четвертого президента України Віктора Януковича.

За словами міністерки юстиції України Ірини Мудрої, Мін’юстом було проведено клопітку роботу, щоб виявити нерухоме майно, транспортні засоби, корпоративні права, які прямо чи опосередковано належать Віктору Януковичу. А також зібрати достатню і беззаперечну інформацію, яка стала підставою для звернення до суду з заявою про застосування санкцій щодо стягнення в дохід держави знайдених активів.

“Тепер усі зусилля спрямовані на забезпечення належного представництва держави у суді та на результат, за яким на активи Віктора Януковича буде звернено стягнення. Завдяки системній злагодженій роботі Міністерства юстиції, дипломатичних представництв, правоохоронних та розвідувальних органів забезпечується якісна підготовка документів, що дає результати як на міжнародній арені, так і на національному рівні”, – зазначила Ірина Мудра.

Нагадаємо, що це вже другий позов, поданий Мін’юстом до ВАКС, щодо конфіскації активів проросійських діячів. Відтак, 24 серпня було подано перший позов до Вищого антикорупційного суду проти російського бізнесмена Володимира Євтушенкова про стягнення в дохід України активів, що йому належать. А вже 1 вересня 2022 року ВАКС задовольнив цей позов у повному обсязі.

У відомстві зазначили, що накладення на проросійських олігархів та політиків санкцій у виді блокування активів зафіксовано в Україні відповідним указом президента.

На наступному етапі Міністерство юстиції відправляє запити до правоохоронних органів про надання всіх матеріалів щодо активів таких осіб, а також їхніх дій у підтримку держави-агресора. Усі зібрані матеріали оформлюються у позовну заяву до Вищого Антикорупційного суду для отримання рішення про застосування санкцій у виді стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави Україна.