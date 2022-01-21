Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.
Це вже четвертий цивільний позов, поданий у зв’язку із передбачуваним відмиванням у США грошей, які було виведено з українського ПриватБанку його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Йдеться про конфіскацію понад $6 млн, отриманих від продажу комерційної нерухомості в Далласі (штат Техас).
Як стверджує американський Мін’юст, соратниками Коломойського та Боголюбова могли бути громадяни США Мордехай Корф та Уріель Лейбер, які для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів створили мережу юридичних осіб, де у назвах зазвичай було слово “Optima”.
У документі стверджується, що кілька структур мережі юридичних осіб “Optima”, включаючи “Optima Ventures”, “Optima 7171 та Optima Stemmons”, використали прибуток придбаної на виведені гроші ПриватБанку компанії CompuCom Campus для оплати покращення та обслуговування будівлі у Далласі Stemmons Towers.
Наразі Мін’юст вимагає анулювати договори, що дають право компаніям із групи “Optima” на отримання цих платежів. Розслідування у цій справі веде ФБР, зокрема, відділи боротьби з міжнародною корупцією та кримінальних розслідувань.
- Нагадаємо, шостий апеляційний адміністративний суд, 13 грудня минулого року, скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яке задовольняло позов кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. та скасовувало рішення Нацбанку щодо визначення пов’язаних із “ПриватБанком” осіб.
- “ПриватБанк” 19 листопада вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову судовий позов.
- Раніше повідомлялось, що Лондонський суд відмовив у позові братів Ігоря та Григорія Суркісів проти Петра Порошенка та Валерії Гонтаревої у справі “ПриватБанку”.