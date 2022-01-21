Сполучені Штати подали цивільний позов до Окружного суду Південного округу Флориди щодо конфіскації майна, пов'язаного з олігархом Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

Це вже четвертий цивільний позов, поданий у зв’язку із передбачуваним відмиванням у США грошей, які було виведено з українського ПриватБанку його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Йдеться про конфіскацію понад $6 млн, отриманих від продажу комерційної нерухомості в Далласі (штат Техас).

Як стверджує американський Мін’юст, соратниками Коломойського та Боголюбова могли бути громадяни США Мордехай Корф та Уріель Лейбер, які для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів створили мережу юридичних осіб, де у назвах зазвичай було слово “Optima”.

У документі стверджується, що кілька структур мережі юридичних осіб “Optima”, включаючи “Optima Ventures”, “Optima 7171 та Optima Stemmons”, використали прибуток придбаної на виведені гроші ПриватБанку компанії CompuCom Campus для оплати покращення та обслуговування будівлі у Далласі Stemmons Towers.

Наразі Мін’юст вимагає анулювати договори, що дають право компаніям із групи “Optima” на отримання цих платежів. Розслідування у цій справі веде ФБР, зокрема, відділи боротьби з міжнародною корупцією та кримінальних розслідувань.