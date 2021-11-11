Міністерство юстиції США подало позов проти міжнародної компанії Uber щодо ймовірного завищення тарифів для осіб з інвалідністю під час очікування таксі.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Позов відомства поданий до Окружного суду США у Сан-Франциско та спрямований на оскарження політики Uber щодо стягнення з пасажирів плати за “час очікування”. Ця практика почалася у кількох містах США 2016 року, після чого поширилася по всій країні.

Мін’юст стверджує, що політика Uber дискримінує людей з інвалідністю та порушує “Закон про американців з обмеженими можливостями”. Також стверджується, що таким людям потрібно понад дві хвилини, щоб сісти в машину, ніж це передбачає сервіс.

“Люди з обмеженими можливостями заслуговують на рівний доступ до всіх сфер суспільного життя, включно з приватними транспортними послугами, що надаються такими компаніями, як Uber”, – заявила помічниця генпрокурора з відділу цивільних прав Крістен Кларк.

За її словами, цей судовий процес спрямований на те, щоб змусити Uber привести свою політику у відповідність до вимог закону “Про американців з обмеженими можливостями”.

“Uber не може карати пасажирів з обмеженими можливостями просто тому, що їм потрібно більше часу, щоб сісти в машину”, – сказала Кларк.

Мін’юст також вимагає у позові зобов’язати Uber змінити свою політику щодо плати за час очікування та виплатити компенсацію людям, які зазнали через це збитків.