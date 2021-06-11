Міністерство юстиції США за часів президентства Дональда Трампа збирало дані, що стосувалися конгресменів-демократів із комітету з розвідки Палати представників Конгресу.

Про це, зокрема, повідомляють американський телеканал CNN, видання The New York Times та The Washington Post.

Зазначається, що Мін’юст вимагав від компанії Apple надати інформацію про конгресменів.

Зокрема, відомство цікавили дані щодо голови розвідувального комітету Палати представників, демократа Адама Шиффа.

За даними журналістів, співробітники Мін’юсту намагалися з’ясувати, хто несе відповідальність за витік у ЗМІ даних про контакти осіб із оточення Трампа з представниками Росії.

Під час розслідування Мін’юст зажадав отримати в компанії Apple відомості з акаунтів у її сервісах “мінімум двох демократів із комітету з розвідки Палати представників, їх помічників та членів їхніх сімей”. Серед останніх був один неповнолітній.

За інформацією The New York Times, у 2017 році і на початку 2018 року відомство отримало дані принаймні 12 осіб, пов’язаних із комітетом, зокрема й конгресмена від Каліфорнії Адама Шиффа.

Член Палати представників, демократ Ерік Сволвелл у коментарі журналістам підтвердив, що його дані також були вилучені в рамках розслідування Мін’юсту.

“Я знаю, що це правда. І я вважаю, що члени комітету піддалися каральній атаці, але не з якоїсь причини, а тому, що Дональд Трамп назвав голову Шиффа і членів комітету своїм ворогом”, – зазначив Сволвелл.

Зрештою Мін’юст, яким тоді керував Джефф Сешнс, так і не знайшов зв’язків між вказаними законодавцями і витоком інформації. Відтак, обговорювалася можливість припинення розслідування.

Проте відомство очолив Вільям Барр (який змінив Сешнса на посаді) і “повернув до життя” розслідування.

Міністерство юстиції також добилося судової заборони для Apple на розголошення даних. Відтак, законодавці донедавна не знали, що стосовно них велося розслідування, поки Apple не повідомила їм минулого місяця (після завершення терміну дії заборони).

Крім того, прокурори намагалися встановити конфіденційні джерела інформації репортерів ЗМІ (зокрема, таємно розшукували записи телефонів та електронної пошти журналістів, які могли б свідчити про витік).

Як зазначає The New York Times, збір даних владою США про законодавців країни є вкрай незвичайним явищем

Конгресмен Шифф уже закликав провести розслідування в зв’язку з тим, що сталося.

“Президент Трамп неодноразово і грубо вимагав від Міністерства юстиції виконання його політичної волі і намагався використовувати його як кийок проти своїх політичних опонентів і представників ЗМІ. Стає все більш очевидним, що ці вимоги не залишилися непоміченими. Політизація Мін’юсту і напади на верховенство закону є одними із найнебезпечніших атак на нашу демократію, скоєних колишнім президентом. Хоча в травні Мін’юст повідомив нам, що це розслідування закрито, я вважаю, що необхідні додаткові відповіді. Відтак, необхідне розслідування цієї та інших справ, які передбачають використання правоохоронних органів як зброї корумпованим президентом”, – наголосив Шифф.

Його позицію підтримала і спікер Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі.

“Ці дії видаються ще одним кричущим нападом на нашу демократію з боку колишнього президента. Я підтримую заклик голови комітету з розвідки Адама Шиффа щодо розслідування цієї ситуації й інших актів використання правоохоронних органів колишнім президентом. Прозорість має важливе значення”, – йдеться в заяві Пелосі.