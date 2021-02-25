Мін'юст назвав правила зміни по батькові: що для цього потрібно і чому можуть відмовити

Відучора, 24 лютого, Кабінет міністрів дозволив українцям змінювати ім’я, прізвище та по батькові з 14 років. У Міністерстві юстиції розповіли про це докладніше.

Правила розміщено на сайті відомства.

Так, кожен українець, який досяг 16 років, може на власний розсуд змінити своє прізвище, ім’я або по батькові. Проте за згодою батьків це можна зробити і в більш ранньому віці — у 14 років.

Особа має право змінити по батькові, якщо:

другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини;

відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

Якщо один із батьків проти бажання дитини змінити по батькові, це питання можна вирішити в органах опіки або в суді. Під час суперечки суд має враховувати, чи виконує тато свої батьківські обов’язки, а також усі інші обставини, що “засвідчують зміну по-батькові інтересам дитини”.

Для зміни патроніма необхідно звернутися у відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.

Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть зробити це в дипломатичних представництвах або консульській установі України, в котрій перебувають на постійному консульському обліку.

Так, потрібно мати при собі такі документи:

паспорт і свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі) або про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

свою фотокартку;

квитанцію про сплату державного мита.

Втім існують причини, коли вам можуть відмовити у зміні імені. А саме – у разі:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

Процедура коштує 5 грн 10 коп. Повторна зміна персональних даних обійдеться у 51 грн.