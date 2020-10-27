Міністерство юстиції не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру. Це можуть робили державні реєстратори.

Про це у Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи ухвалу, винесену Окружним адміністративним судом міста Києва щодо функціонування НАБУ.

“Мін’юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали. Зміни до інформації, що містяться у реєстрах, вносяться державними реєстраторами, а Мін’юст лише розглядає скарги на дії реєстраторів та вносить дані у ЄДР виключно за результатами розгляду таких скарг. Часи, коли у Мін’юсті була Реєстраційна служба та реєстратори давно минули. Тобто ані правової підстави, ані повноважень виключати інформацію про Ситника як директора НАБУ з ЄДР немає і він там залишиться”, – зазначив Малюська.

Так, видання “Українська правда” з посиланням на власні джерела написало, що Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Малюська зауважив, що питання, чи є НАБУ органом виконавчої влади, чи ні, однозначно та до кінця не вирішене. “КСУ у своєму рішенні вказав, що у НАБУ є ознаки центрального органу виконавчої влади, однак чіткої тези про те, що це таки орган виконавчої влади – немає”, – зазначив міністр юстиції.

Крім того, положення закону про НАБУ в частині процедури призначення директора Агентства все ще чинні та залишаться такими до 17 грудня 2020 року.