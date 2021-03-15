Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував постанову уряду про нову редакцію українського правопису.

Про це повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

Коментуючи подання апеляційної скарги, заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць запевнила, що позивачі у цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою Уряду були порушені їхні власні права, свободи та інтереси.

“При прийнятті постанови щодо правопису Кабмін мав повноваження щодо схвалення нової редакції”, – наголосила вона.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів затвердив український правопис в новій редакції. Новий правопис замінив стару редакцію 1992 року.

28 січня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Адвокат позивача Дмитро Ільченко написав у Facebook, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, “оскільки подібне просто не є його компетенцією”.