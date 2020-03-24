Під час карантину, запровадженого в Україні у зв’язку з COVID-19, діє особливий порядок видачі листків непрацездатності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Зазначається, якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога коштом Фонду соціального страхування (ФСС) надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Водночас, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, виплачується ФСС застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання.

Крім того, у разі захворювання дитини віком до 14 років лист непрацездатності отримує один із працюючих батьків. У цьому випадку ФСС оплачує лікарняний лист, починаючи з першого дня хвороби, але не більше ніж 14 календарних днів. При цьому, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає.