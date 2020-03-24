Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
Зазначається, якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога коштом Фонду соціального страхування (ФСС) надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.
Водночас, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, виплачується ФСС застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання.
Крім того, у разі захворювання дитини віком до 14 років лист непрацездатності отримує один із працюючих батьків. У цьому випадку ФСС оплачує лікарняний лист, починаючи з першого дня хвороби, але не більше ніж 14 календарних днів. При цьому, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає.
- З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
- В МОЗ підтвердили, що в Україні вже 97 випадків зараження COVID-19.