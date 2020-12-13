Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на співрозмовника, знайомого з податковим розслідуванням Мін’юста США щодо сина Джо Байдена.
Запит надіслано у межах розслідування щодо сплати Хантером Байденом податків. Його місткість вказує на великий розмах розслідування, зазначило видання.
“Прокурори США перевіряють фінансові та міжнародні ділові операції Хантера Байдена. Ще не відомо, чи є його робота в Burisma головною частиною федерального розслідування, або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу протягом останніх років”, – йдеться у повідомленні.
Крім зв’язків із Україною, мін’юст США просить інформацію про зв’язки Хантера Байдена з Китаєм та інші фінансові операції.
Адвокат Хантера Байдена і речник перехідної команди Джо Байдена інформацію не коментують.
- Нагадаємо, раніше New York Post опублікували компрометувальне “листування” нібито сина віцепрезидента США Джо Байдена, Хантера, з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським.
- Згодом у соціальній мережі Facebook видалили сторінку українського нардепа Андрія Деркача, проти якого раніше США ввели санкції через втручання у вибори президента. Це сталося після того, як він поділився матеріалом New York Post.
- В листопаді український бізнесмен сирійського походження Харес Юсеф зізнався британській газеті The Times, що його попросили збрехати про бізнес-угоди Хантера Байдена для заподіяння шкоди репутації його батькові — обраному президенту Джо Байдену.