Міністерство юстиції США направило запит щодо діяльності сина Джо Байдена Хантера у понад двох десятках підприємств, серед яких є українська газова компанія Burisma.

Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на співрозмовника, знайомого з податковим розслідуванням Мін’юста США щодо сина Джо Байдена.

Запит надіслано у межах розслідування щодо сплати Хантером Байденом податків. Його місткість вказує на великий розмах розслідування, зазначило видання.

“Прокурори США перевіряють фінансові та міжнародні ділові операції Хантера Байдена. Ще не відомо, чи є його робота в Burisma головною частиною федерального розслідування, або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу протягом останніх років”, – йдеться у повідомленні.

Крім зв’язків із Україною, мін’юст США просить інформацію про зв’язки Хантера Байдена з Китаєм та інші фінансові операції.

Адвокат Хантера Байдена і речник перехідної команди Джо Байдена інформацію не коментують.