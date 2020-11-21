Міністерство юстиції США подало позов про жорстоке поводження з тваринами до дресирувальника Джеффу Лоу, який знімався в серіалі Netflix "Король тигрів".

Про це пише The New York Times.

Мін’юст звинуватив Джеффа і його дружину Лорен Лоу в порушенні закону про зникаючі види і закону про захист тварин. У 110-сторінковій громадянській скарзі стверджується, що чоловік і жінка ставили під загрозу здоров’я тварин. Мін’юст зажадав від пари передати деяких з них уряду.

Адвокат Лоу, Джеймс М. Вірт, заявив, що подружжя “постійно дбало про тварин” і що уряд придумав “вигадану інтерпретацію” закону про захист тварин.

“Уряд стверджує, що, оскільки містер і місіс Лоу дозволили знімальній групі перебувати на своїй території, вони незаконно демонстрували дику природу. За надуманих стандартів уряду, будь-який, хто робить селфі зі зникаючим видом в зоопарку, порушує федеральний закон”, – сказав він.

Лоу був героєм документального фільму про ворожнечу власників екзотичних тварин і борців за права тварин. Попередній власник парку екзотичних тварин Greater Wynnewood в Віннвуді Джозеф Мальдонадо-Пасаж був засуджений у минулому році за спробу найняти кілера для вбивства активіста із захисту прав тварин, який критикував його.