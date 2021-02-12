Міністерство юстиції США попросило відкласти розгляд у судах справ про заборону WeChat і TikTok, накладену адміністрацією 45-го президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у четвер Мін’юст звернувся до федерального апеляційного суду з проханням призупинити розгляд скарги з приводу рішень, яка блокувала можливість завантажувати месенджер WeChat.

Днем раніше міністерство попросило ще два суди відкласти апеляції з приводу такої ж заборони на застосунок для обміну короткими відео TikTok.

Три федеральних судді в окремих постановах заблокували видані в серпні накази Міністерства торгівлі США, спрямовані на запобігання завантаження TikTok і WeChat та інші транзакції.

У Мін’юсті заявили, що “планують провести оцінку основних даних, що виправдовують ці заборони”, щоб визначити, чи дійсно існує загроза національній безпеці, описана Трампом.

Нагадаємо, що адміністрація експрезидента стверджувала, що WeChat і TikTok становлять загрозу для національної безпеки, оскільки особисті дані користувачів з США можуть бути отримані урядом Китаю. TikTok, у якого понад 100 мільйонів користувачів у США, спростував звинувачення, як і WeChat.

Варто зазначити, що напередодні президент Джо Байден провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном, яка тривала дві години.

У розмові лідери порушили ряд питань, які стосувалися ескалації напруженості між двома країнами.

За словами високопоставленого чиновника, Байден приділив пріоритетну увагу економічним і військовим питанням і згадав потенційні області співробітництва, в тому числі зміну клімату і розповсюдження ядерної зброї, а також звернувся до Китаю щодо низки питань, пов’язаних з нечестивим використанням технологій, несправедливою торгівлею і порушеннями прав людини.

За словами представника Білого дому, адміністрація Байдена планує радикальний перегляд позиції адміністрації Трампа стосовно Китаю.