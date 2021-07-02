Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

“Міністерство юстиції має забезпечити всім, хто підпадає під федеральну систему кримінального правосуддя, не тільки права, гарантовані конституцією і законами Сполучених Штатів, а й справедливе і гуманне поводження”, – заявив Гарланд.

“Це зобов’язання має особливу силу у випадках, пов’язаних зі смертною карою”, – додав він.

Генпрокурор також зазначив, що за останні два роки в процедуру внесли деякі зміни, і вперше за майже два десятиліття страти на федеральному рівні провели у вигляді смертельних ін’єкцій.

Крім того, він розпорядився вивчити доповнення до федерального протоколу про смертні страти, прийняте в 2019 році, для того, щоб оцінити “ризик болю і страждань, пов’язаних з використанням пентобарбіталу”.