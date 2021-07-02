Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.
“Міністерство юстиції має забезпечити всім, хто підпадає під федеральну систему кримінального правосуддя, не тільки права, гарантовані конституцією і законами Сполучених Штатів, а й справедливе і гуманне поводження”, – заявив Гарланд.
“Це зобов’язання має особливу силу у випадках, пов’язаних зі смертною карою”, – додав він.
Генпрокурор також зазначив, що за останні два роки в процедуру внесли деякі зміни, і вперше за майже два десятиліття страти на федеральному рівні провели у вигляді смертельних ін’єкцій.
Крім того, він розпорядився вивчити доповнення до федерального протоколу про смертні страти, прийняте в 2019 році, для того, щоб оцінити “ризик болю і страждань, пов’язаних з використанням пентобарбіталу”.
- 13 січня в США стратили Лізу Монтгомері, засуджену за особливо жорстоке вбивство вагітної та викрадення її дитини. Вона стала першою за останні 68 років жінкою, що отримала смертельний вирок за рішенням федеральної влади США.