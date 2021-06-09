Міністерство юстиції США захищає експрезидента Дональда Трампа від позову щодо поширення неправдивої інформації, подібної до наклепу. Важливо, що це Мін'юст часів нового президента — Джо Байдена.

Про це свідчить відповідь профільного міністерства на запит американського телеканалу CNN.

Напередодні представник Мін’юсту в залі суду заявив про те, що відомство захищатиме Трампа від позову про дифамацію (поширення неправдивих фактів; злочин, подібний до наклепу).

Інсайдери в Мін’юсті кажуть, що такий крок — спроба “захистити інститут президентства, а не особисто Трампа”.

“В Мін’юсті не хочуть, аби їх асоціювали з прихильниками Трампа, але розраховують на захист федеральних чиновників та президента в майбутньому”, – сказав ексфедеральний прокурор Вашингтона (округ Колумбія) Майкл Вайнштейн.

Позов подала журналістка Елізабет Джин Керолл. Там ідеться, що Трамп зганьбив її, коли сказав, що ніякого сексуального зв’язку між ними не було і про те, що вона не на його смак. Трамп зазначив, що журналістка звинуватила його в “зґвалтуванні”, аби збільшити продажі своєї нової книги.

У Мін’юсті відповіли, що Трамп не поширював дезінформацію, однак його коментар стосовно зв’язку з журналісткою був “грубим”, “непотрібним”, “недоречним”.

А офіційний представник президента Джо Байдена відповів, що Білий дім “не консультувався з Мін’юстом щодо цього позову проти Трампа.

У Мін’юсті додали, що Трамп діяв “у рамках зайнятості” і відповідав лише через те, що то була “суспільно важлива інформація”.