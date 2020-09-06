Міністерство юстиції України восени 2020 року виставить на продаж Львівську виправну колонію №48. Вона розташована неподалік центру міста.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив міністр, у 2017 році колонію вирішили заморозити, а в лютому 2018 року вивезли останнього засудженого.

“Зараз ця установа радше схожа на голлівудські фільми, де описується якийсь апокаліпсис”, – сказав він.

За його словами, для потенційного покупця об’єкт дуже цікавий завдяки непоганому розташуванню. Малюська розповів, що установа знаходиться поблизу центру Львова і займає 10 гектарів. Загалом колонія №48 має понад 40 будівель загальною площею більше 42 тисячі квадтраних метрів. До будівель під’єднані всі інженерні мережі: електренергія, каналізація та водовідвід.

“В принципі, ідеально для промислової або ж житлової забудови. Усе, що може цікавити потенційного покупця. Це буде наш третій лот на продаж. Він буде запропонований на продаж також цієї осені”, – сказав Малюська.