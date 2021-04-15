Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 5197-2 щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, яким пропонується перенаправити 6,87 млрд грн на відновлення роботи міністерства.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроект №5197-2 підтримали 275 народних депутатів.

Майже всю суму (6,4 млрд грн з 6,85 млрд грн) заберуть у Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Мінагро забере у цього відомства Держгеокадастр (його бюджет на 2021 рік – 1,5 млрд грн), а також Держрибагентство (бюджет – 0,4 млрд грн) у Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів).

Найбільша частина бюджету Мінагро – фінансова підтримка сільгоспвиробників (4,5 млрд грн).

Крім того, законопроєктом доручається Кабінету міністрів забезпечити передачу в сферу управління Мінагрополітики будівлі в Києві за адресою: вул. Хрещатик, 24.

При цьому перед голосуванням за закон депутати відхилили поправку, якою було запропоновано додатково збільшити витрати держбюджету на фінансування діяльності Центру мікрохірургії ока на 79,9 млн грн за рахунок зменшення на таку ж суму фінансування бюджетної програми “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення”.