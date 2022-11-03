Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зазначається, що виробники яєць у межах Меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.
Водночас Мінагрополітики сприятиме, аби виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності.
“Крім того, Міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх перероблювання”, — йдеться в повідомлення.
Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності.
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