Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало Меморандум з Асоціацією "Союз птахівників України", щоби стабілізувати ціни на курячі яйця.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що виробники яєць у межах Меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць.

Водночас Мінагрополітики сприятиме, аби виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності.

“Крім того, Міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їх перероблювання”, — йдеться в повідомлення.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року, може бути продовженим у разі необхідності.