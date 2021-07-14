Це випливає з відповіді Міністерства цифрової трансформації на запит #Букв.
На початку липня депутат з Одещини Петро Обухов заявив у Facebook, що отримав сертифікат вакцинації у застосунку “Дія”.
Обухов стверджував, що йому вводили вакцину CoviShield від Serum Institute of India. Утім в документі засвідчено факт вакцинації препаратом Vaxzevria від AstraZeneca AB.
За словами депутата, в розділі “Мої вакцинації” в медичній інформаційній системі Helsi у нього відбивається назва CoviShield. Однак підтверджень цього він не надав.
Журналіст Віталій Глагола, який, за його ж словами був щеплений однією дозою вакцини CoviShield і однією дозою Vaxzevria, зіткнувся зі схожою ситуацією. В його сертифікаті позначена лише Vaxzevria.
Інші користувачі в коментарях публікували скріншоти з розділу “Мої вакцинації” медичної інформаційної системи Helsi, де можна побачити, що індійський препарат позначався саме назвою CoviShield.
Аби розібратися, #Букви звернулися до Мінцифри з проханням прокоментувати слова Обухова про те, що препарат CoviShield відбивався у його сертифікаті як Vaxzevria.
У міністерстві переконують, що в сертифікатах, що видаються під час бета-тесту, введена вакцина зазначається під тією назвою, під якою її було зареєстровано ВООЗ:
“У межах бета-тесту в усіх сертифікатах відображатиметься нова назва цього продукту відповідно до того, як вона зареєстрована у ВООЗ. Стосовно закупівель вакцин та проходження процедур визнання — політику в цій сфері формує Міністерство охорони здоров’я України, а не Мінцифри”.
Як відомо, ВООЗ видавала окремі рекомендації для екстреного використання для CoviShield, яка виготовляється Serum Institute of India за ліцензійною угодою з AstraZeneca, та Vaxzevria, що виготовляється на заводах AstraZeneca в європейських і не тільки країнах, а також AstraZeneca та SK Bioscience Co. Ltd у Південній Кореї.
Відповідно, в разі щеплення препаратом CoviShield в сертифікатах Обухова та Глаголи мала б відбиватися саме ця назва вакцини.
- Раніше #Букви розбиралися, в чому різниця між CoviShield та Vaxzevria, щеплених якою з вакцин пускають до Європейського Союзу і чому індійський препарат рекламувала Велика Британія.