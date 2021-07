Це випливає з відповіді Міністерства цифрової трансформації на запит #Букв.

На початку липня депутат з Одещини Петро Обухов заявив у Facebook, що отримав сертифікат вакцинації у застосунку “Дія”.

Обухов стверджував, що йому вводили вакцину CoviShield від Serum Institute of India. Утім в документі засвідчено факт вакцинації препаратом Vaxzevria від AstraZeneca AB.

За словами депутата, в розділі “Мої вакцинації” в медичній інформаційній системі Helsi у нього відбивається назва CoviShield. Однак підтверджень цього він не надав.



Журналіст Віталій Глагола, який, за його ж словами був щеплений однією дозою вакцини CoviShield і однією дозою Vaxzevria, зіткнувся зі схожою ситуацією. В його сертифікаті позначена лише Vaxzevria.

Інші користувачі в коментарях публікували скріншоти з розділу “Мої вакцинації” медичної інформаційної системи Helsi, де можна побачити, що індійський препарат позначався саме назвою CoviShield.

Аби розібратися, #Букви звернулися до Мінцифри з проханням прокоментувати слова Обухова про те, що препарат CoviShield відбивався у його сертифікаті як Vaxzevria.

У міністерстві переконують, що в сертифікатах, що видаються під час бета-тесту, введена вакцина зазначається під тією назвою, під якою її було зареєстровано ВООЗ:

“У межах бета-тесту в усіх сертифікатах відображатиметься нова назва цього продукту відповідно до того, як вона зареєстрована у ВООЗ. Стосовно закупівель вакцин та проходження процедур визнання — політику в цій сфері формує Міністерство охорони здоров’я України, а не Мінцифри”.



Як відомо, ВООЗ видавала окремі рекомендації для екстреного використання для CoviShield, яка виготовляється Serum Institute of India за ліцензійною угодою з AstraZeneca, та Vaxzevria, що виготовляється на заводах AstraZeneca в європейських і не тільки країнах, а також AstraZeneca та SK Bioscience Co. Ltd у Південній Кореї.

Відповідно, в разі щеплення препаратом CoviShield в сертифікатах Обухова та Глаголи мала б відбиватися саме ця назва вакцини.